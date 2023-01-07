Челябинские дорожники патрулируют трассы в период аномальных морозов

08 января 2023 в 11:14 Размер текста - 17 +

Холода продержатся в регионе еще три дня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На трассы Челябинской области вышли патрули для помощи автомобилистам в период аномальных морозов. Об этом сообщили в пресс-службе Миндортранса региона. «По данным Гидрометеоцентра аномально холодная температура воздуха продержится на Южном Урале еще три дня. Все это время на автомобильных дорогах силами подрядных организаций будет производиться дежурное патрулирование», — уточнили в telegram-канале ведомства. В ведомстве добавили, что в случае возникновения нештатных ситуаций дорожные службы готовы оказать помощь по доставке автомобиля до пункта обогрева. Кроме того, дорожники попросили автомобилистов тщательно следить за состоянием машины и по возможности отказаться от длительных поездок. Ранее стало известно о 40-градусных морозах, которые обрушатся на регион. Синоптики предупреждали, что сильное похолодание продлится несколько дней.

На трассы Челябинской области вышли патрули для помощи автомобилистам в период аномальных морозов. Об этом сообщили в пресс-службе Миндортранса региона. «По данным Гидрометеоцентра аномально холодная температура воздуха продержится на Южном Урале еще три дня. Все это время на автомобильных дорогах силами подрядных организаций будет производиться дежурное патрулирование», — уточнили в telegram-канале ведомства. В ведомстве добавили, что в случае возникновения нештатных ситуаций дорожные службы готовы оказать помощь по доставке автомобиля до пункта обогрева. Кроме того, дорожники попросили автомобилистов тщательно следить за состоянием машины и по возможности отказаться от длительных поездок. Ранее стало известно о 40-градусных морозах, которые обрушатся на регион. Синоптики предупреждали, что сильное похолодание продлится несколько дней.