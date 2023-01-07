07 января 2023
06 января 2023

Челябинские дорожники патрулируют трассы в период аномальных морозов

© Служба новостей «URA.RU»
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Холода продержатся в регионе еще три дня Фото:

На трассы Челябинской области вышли патрули для помощи автомобилистам в период аномальных морозов. Об этом сообщили в пресс-службе Миндортранса региона.

«По данным Гидрометеоцентра аномально холодная температура воздуха продержится на Южном Урале еще три дня. Все это время на автомобильных дорогах силами подрядных организаций будет производиться дежурное патрулирование», — уточнили в telegram-канале ведомства.

В ведомстве добавили, что в случае возникновения нештатных ситуаций дорожные службы готовы оказать помощь по доставке автомобиля до пункта обогрева. Кроме того, дорожники попросили автомобилистов тщательно следить за состоянием машины и по возможности отказаться от длительных поездок.

Ранее стало известно о 40-градусных морозах, которые обрушатся на регион. Синоптики предупреждали, что сильное похолодание продлится несколько дней.

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На трассы Челябинской области вышли патрули для помощи автомобилистам в период аномальных морозов. Об этом сообщили в пресс-службе Миндортранса региона. «По данным Гидрометеоцентра аномально холодная температура воздуха продержится на Южном Урале еще три дня. Все это время на автомобильных дорогах силами подрядных организаций будет производиться дежурное патрулирование», — уточнили в telegram-канале ведомства. В ведомстве добавили, что в случае возникновения нештатных ситуаций дорожные службы готовы оказать помощь по доставке автомобиля до пункта обогрева. Кроме того, дорожники попросили автомобилистов тщательно следить за состоянием машины и по возможности отказаться от длительных поездок. Ранее стало известно о 40-градусных морозах, которые обрушатся на регион. Синоптики предупреждали, что сильное похолодание продлится несколько дней.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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