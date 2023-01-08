Таксисты стали чаще выполнять заказы по «подкуриванию» курганских автомобилей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане в связи с низкими температурами местные водители заказывают такси для запуска своих автомобилей. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе одного из региональных сервисов заказа такси.

Сообщается, что курганцы столкнулись с резким похолоданием. Из-за погоды многие водители не могут завести транспорт, так как на морозе аккумуляторы начинают разряжаться. Перед курганцами встает выбор: «подкурить автомобиль» с помощью другого транспорта или ехать на общественном транспорте. «В сервисе действует услуга „Запуск двигателя“. Можно получить помощь других водителей с запуском от аккумулятора или с буксира. Сегодня утром таких заказов было больше, чем в другие дни», — пояснили агентству представители таксопарка.

Синоптики предупреждали курганцев, что с 8 января в регионе ожидаются аномальные холода . Ночью температура воздуха может опуститься до -33 градусов. Морозы в регионе, по словам синоптиков, продержатся до 12 января. Также сообщается, что после 13 января в регионе прогнозируют потепление до — 9 градусов.

Ранее URA.RU писало, что курганцы чаще заказывают такси из-за путаницы с местной транспортной реформой. Из-за повышенного спроса также выросла цена поездок по городу. В связи с низкими температурами в регионе многие таксисты также не могут завести свой транспорт, из-за чего не хватает сотрудников для выполнения поступающих заказов.

Услуга по «Запуску двигателя» в курганском сервисе заказов такси местным водителям обойдется примерно в 160 рублей Корреспондент URA.RU