Курганский росгвардеец получил медаль Суворова за участие специальной военной операции Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Заместитель командующего Уральским округом по организации вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы полковник полиции Константин Зыков наградил курганского военного медалью Суворова за участие в спецоперации. Об этом говорится в официальном аккаунте ведомства «Росгвардия. Уральский округ» в соцсети «ВКонтакте».

«В торжественной обстановке представитель командования округа вручил государственную награду — медаль Суворова — ефрейтору запаса, отличившемуся при выполнении задач в ходе специальной военной операции», — указано в посте. Имя военного не указано. Также военнослужащим и сотрудникам территориального органа вручили погоны к очередным воинским и специальным званиям.

По данным ведомства, в Курганской области начался зимний период подготовки личного состава. Во время своего выступления в Кургане Зыков нацелил личный состав на улучшение профессиональных навыков и строгое соблюдение воинской и служебной дисциплины.

Спецоперация на Украине, призванная завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе, началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.