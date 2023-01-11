Мэр Мегиона сделал заявление после ликвидации аварии, оставившей дома без тепла в 40-градусный мороз

11 января 2023 в 23:36 Размер текста - 17 +

Дейнека поблагодарил всех участвовавших в ликвидации коммунальной аварии Фото: Александр Елизаров © URA.RU Глава Мегиона (ХМАО) Олег Дейнека поблагодарил всех причастных к устранению коммунальной аварии, оставившей без отопления город в 40-градусный мороз. Соответствующий пост мэр разместил в своем telegram-канале. «11 января в мировом календаре дат и событий значится как международный день спасибо. Это повод поблагодарить всех мегионских работников сферы ЖКХ, аварийных служб, работников „Славнефть-Мегионнефтегаза“ и других организаций, которые объединили усилия в устранении последствий коммунальной аварии, произошедшей накануне», — говорится в сообщении. Помимо этого, Дейнека поблагодарил всех людей, которые сейчас возвращают тепло в квартиры жителей Мегиона. Так же он отметил волонтеров, оказывающих помощь в установлении проблемных мест в жилом секторе и собирающих актуальную информацию о ситуации в домах после ЧП. Ранее URA.RU сообщало, что в Мегионе (ХМАО) из-за коммунальной аварии в нескольких многоэтажках города пропало отопление. Позже власти города ввели режим повышенной готовности. Местные жители в свою очередь бросились раскупать обогреватели, так как не знали сколько продлится отключение отопления. По факту произошедшей коммунальной аварии СК России по ХМАО-Югре организовало проверку. Позднее коммунальщикам удалось устранить причину отключения теплоподачи в дома жителей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Мегиона (ХМАО) Олег Дейнека поблагодарил всех причастных к устранению коммунальной аварии, оставившей без отопления город в 40-градусный мороз. Соответствующий пост мэр разместил в своем telegram-канале. «11 января в мировом календаре дат и событий значится как международный день спасибо. Это повод поблагодарить всех мегионских работников сферы ЖКХ, аварийных служб, работников „Славнефть-Мегионнефтегаза“ и других организаций, которые объединили усилия в устранении последствий коммунальной аварии, произошедшей накануне», — говорится в сообщении. Помимо этого, Дейнека поблагодарил всех людей, которые сейчас возвращают тепло в квартиры жителей Мегиона. Так же он отметил волонтеров, оказывающих помощь в установлении проблемных мест в жилом секторе и собирающих актуальную информацию о ситуации в домах после ЧП. Ранее URA.RU сообщало, что в Мегионе (ХМАО) из-за коммунальной аварии в нескольких многоэтажках города пропало отопление. Позже власти города ввели режим повышенной готовности. Местные жители в свою очередь бросились раскупать обогреватели, так как не знали сколько продлится отключение отопления. По факту произошедшей коммунальной аварии СК России по ХМАО-Югре организовало проверку. Позднее коммунальщикам удалось устранить причину отключения теплоподачи в дома жителей.