Жители города в ХМАО раскупили обогреватели после коммунальной аварии

Жители Мегиона раскупают в городе обогреватели из-за коммунальной аварии, после которой ряд домов остались без тепла. Об этом URA.RU рассказали сами жители, а в мегионском магазине DNS уточнили, что у них обогреватели разобрали за полчаса.
«За полчаса раскупили все обогреватели. Новая партия поступит только завтра», — сказали журналисту в единственном в городе DNS. Сами жители говорят, что покупают технику, поскольку не знают, сколько продлится отключение. «После того, как произошла коммунальная авария, люди начали массово скупать обогреватели. Потому что пока неизвестно, когда дадут отопление», — рассказал URA.RU один из жителей Мегиона.
Ранее URA.RU рассказывало, что жители Мегиона остались без отопления в морозы. Сейчас власти Мегиона устраняют последствия коммунального ЧП. В мэрии сообщали, что на месте утечки теплоносителя работают аварийные бригады.
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