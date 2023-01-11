Пашинян выступил против России

Пашинян: военное российское присутствие в Армении создает угрозу безопасности

12 января 2023 в 08:02 Размер текста - 17 +

Военное присутствие России в Армении не гарантирует безопасность Армении, уточнил Никол Пашинян Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе Военное присутствие России в Армении не гарантирует безопасность Армении и даже создает угрозу. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. «Военное присутствие России в Армении не только не гарантирует безопасность Армении, но, наоборот, создает угрозы для безопасности страны», — сказал Пашинян. Его слова приводит The Armenian Weekly. Пашинян подчеркнул, что Азербайджан предупреждал страны Запада о тесных взаимодействиях между РФ и Арменией. И данные утверждения, как он считает, могли заинтересовать западные страны в контексте текущего конфликта на Украине. Ранее Пашинян упрекнул миротворцев РФ в невыполнении своих обязанностей. Он подчеркнул, что миротворческий контингент РФ, размещенный в Нагорном Карабахе, обязан обеспечить беспрепятственную работу Лачинского коридора. Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что размещение миротворцев СБ ООН в Карабахе возможно только с согласия обеих сторон, пишет RT. Кроме того уточнялось, что Армения готова к урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе в рамках предложений России. Азербайджан не будет начинать новый военный конфликт с Арменией, передает «Национальная служба новостей». Об этом сообщал глава Азербайджана.

Военное присутствие России в Армении не гарантирует безопасность Армении и даже создает угрозу. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. «Военное присутствие России в Армении не только не гарантирует безопасность Армении, но, наоборот, создает угрозы для безопасности страны», — сказал Пашинян. Его слова приводит The Armenian Weekly. Пашинян подчеркнул, что Азербайджан предупреждал страны Запада о тесных взаимодействиях между РФ и Арменией. И данные утверждения, как он считает, могли заинтересовать западные страны в контексте текущего конфликта на Украине. Ранее Пашинян упрекнул миротворцев РФ в невыполнении своих обязанностей. Он подчеркнул, что миротворческий контингент РФ, размещенный в Нагорном Карабахе, обязан обеспечить беспрепятственную работу Лачинского коридора. Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что размещение миротворцев СБ ООН в Карабахе возможно только с согласия обеих сторон, пишет RT. Кроме того уточнялось, что Армения готова к урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе в рамках предложений России. Азербайджан не будет начинать новый военный конфликт с Арменией, передает «Национальная служба новостей». Об этом сообщал глава Азербайджана.