В Екатеринбурге завершились съемки фильма с Павлом Деревянко и Ромой «Зверем»

12 января 2023 в 13:40 Размер текста - 17 +

«Сломя голову» выйдет на киноэкраны в течение 2023 года Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге официально завершились съемки криминальной комедии режиссера Евгения Григорьева «Сломя голову». Среди актеров, которые приехали в столицу Урала, были Егор Корешков, Павел Деревянко, Рома «Зверь» Билык и Надежда Михалкова. Релиз фильма с их участием и премьера в онлайн-кинотеатре KION намечены на 2023 год. Об этом рассказали на Свердловской киностудии. «Завершились съемки криминальной комедии „Сломя голову“ режиссера Евгения Григорьева („Подельники“, „Руками“, „Про рок“). Фильм, полностью снятый в Екатеринбурге, превратил город в большую киносъемочную площадку, на которой работали Егор Корешков, Владимир Битоков, Надежда Михалкова, Павел Деревянко, Рома Зверь», — сообщили на киностудии. Как признался один из главных исполнителей роли Егор Корешков, он рад был приехать на съемки в Екатеринбург, в котором провел свое детство. «Я в 90-х несколько лет прожил на улице Блюхера, поэтому давно влюблен в этот город. Это необъяснимое ощущение вновь находиться в городе, где ты учился. Я даже представить себе не мог, что спустя 30 лет здесь будут снимать полный метр со мной в главной роли», — признался актер, известный по фильму «Горько». Съемки фильма «Сломя голову» стартовали в Екатеринбурге осенью 2022 года. Фильм стал первой полнометражной игровой картиной Свердловской киностудии после прихода новой управленческой команды. Как рассказывал URA.RU режиссер фильма Евгений Григорьев, саундтреки к картине напишет солист группы «Звери» Рома Билык. Судя по фото с площадки, фильм успели снять в здании «Русской медной компании». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге официально завершились съемки криминальной комедии режиссера Евгения Григорьева «Сломя голову». Среди актеров, которые приехали в столицу Урала, были Егор Корешков, Павел Деревянко, Рома «Зверь» Билык и Надежда Михалкова. Релиз фильма с их участием и премьера в онлайн-кинотеатре KION намечены на 2023 год. Об этом рассказали на Свердловской киностудии. «Завершились съемки криминальной комедии „Сломя голову“ режиссера Евгения Григорьева („Подельники“, „Руками“, „Про рок“). Фильм, полностью снятый в Екатеринбурге, превратил город в большую киносъемочную площадку, на которой работали Егор Корешков, Владимир Битоков, Надежда Михалкова, Павел Деревянко, Рома Зверь», — сообщили на киностудии. Как признался один из главных исполнителей роли Егор Корешков, он рад был приехать на съемки в Екатеринбург, в котором провел свое детство. «Я в 90-х несколько лет прожил на улице Блюхера, поэтому давно влюблен в этот город. Это необъяснимое ощущение вновь находиться в городе, где ты учился. Я даже представить себе не мог, что спустя 30 лет здесь будут снимать полный метр со мной в главной роли», — признался актер, известный по фильму «Горько». Съемки фильма «Сломя голову» стартовали в Екатеринбурге осенью 2022 года. Фильм стал первой полнометражной игровой картиной Свердловской киностудии после прихода новой управленческой команды. Как рассказывал URA.RU режиссер фильма Евгений Григорьев, саундтреки к картине напишет солист группы «Звери» Рома Билык. Судя по фото с площадки, фильм успели снять в здании «Русской медной компании».