Почему Екатеринбург вновь стал центром кинематографа

Режиссер Евгений Григорьев — о съемках в Екатеринбурге и итогах года работы киностудии

30 декабря 2022 в 14:18 Размер текста - 17 +

Сейчас на киностудии в работе находится 11 проектов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В 2022 году Свердловская киностудия вернулась в новостную повестку: здесь открыли киношколу, запустили съемки полнометражного фильма, а летом — благодаря фестивалю «Одна шестая», Екатеринбург стал магнитом для кинематографистов. Корреспондент URA.RU поговорил с режиссером и креативным продюсером Свердловской киностудии Евгением Григорьевым о том, почему солист группы «Звери» Роман Билык часто видится с режиссером, какие фильмы в работе киностудии и какое у нее самое большое достижение 2022 года. Григорьев снимал 99% эпизодов «Сломя голову» в Екатеринбурге Фото: Свердловская киностудия — С сентября по ноябрь в Екатеринбурге прошли съемки криминальной комедии «Сломя голову», где снялись солист группы «Звери» Роман Билык, актеры Павел Деревянко и Егор Корешков. Расскажите, на какой стадии картина сейчас? — Фильм уже как месяц смонтирован в черновом варианте, то есть там нет ни графики, ни цветокоррекции, ни звука. Мы его пока отложили, чтобы просто полежал материал. Если все будет хорошо, то мы подпишем с одной из крупных федеральных платформ инвестиционный контракт и запустим монтажный процесс, потому что он довольно дорогой. Про платформу пока говорить не могу, но как только будет контракт, то мы начнем доводить картину до кинотеатральной премьеры, а потом — до релиза на платформе. — В таком случае, когда же ждать кинокартину? — Я думаю, что она будет готова к осени, может быть даже раньше, если у меня хватит времени — я ведь еще и заместитель директора, и креативный продюсер Свердловской киностудии. Загрузка довольно высокая. — «Сломя голову» — это первый игровой полнометражный фильм Свердловской киностудии за несколько лет. Что необычного было во время работы над ним? — Это была первая большая картина, которая на 99% снималась в Екатеринбурге. Для всех это было в новинку — для регулирующих органов, в том числе, чтобы согласовать полет квадрокоптера, перекрытие улицы. Это был новый процесс для администрации города, но совместно мы с этим справились. К тому же группа была укомплектована на 40% выпускниками второго состава нашей киношколы — для них это был дебют на большой площадке. «Сломя голову» не просто картина — это инфраструктурный проект. Рома «Зверь» станет не только одним из главных героев фильма, но и напишет к нему музыку Фото: Свердловская киностудия — Ходили слухи, что Рома Билык напишет музыку к криминальной комедии… — Я уверен, что он будет композитором этой картины. Мы уже работаем над музыкой, совсем недавно виделись с ним по этому поводу. — Ранее солист «Зверей» также признался, что вы совместно работаете не только над «Сломя голову», но и над документальным фильмом о его группе. Раскроете секрет, что это за проект? — Мы снимаем, как «Звери» пишут новый альбом на легендарной студии «Добролет». Картина будет готова либо к следующему Новому году, либо весной 2024 года, иначе нам не хватит времени снять все, что мы хотим. — А концерт «Зверей» 19 ноября в «Екатеринбург-Экспо» успели снять? — Нет, мы ничего в Екатеринбурге не делали. Но мы снимали огромный концерт в Москве, когда Рома «Зверь» (псевдоним солиста) собрал 43 тысячи зрителей. — Фильм «Подельники» ваша команда снимала в Пермском крае, «Сломя голову» — в Екатеринбурге. Можно ли сказать, что через свои фильмы вы открываете россиянам Урал? — Наша стратегия очень простая, и мы ее не скрываем. 99% фильма «Сломя голову» мы снимали в Екатеринбурге, и одна смена была в Санкт-Петербурге, потому что на Урале мы не нашли римскую аудиторию. На съемки второй картины «Длительные свидания» мы команду отпускаем в Свердловскую область — в Камышлов, Качканар и Невьянск. Третья картина будет сниматься в Пермском крае. Надеюсь, что четвертый и пятый фильмы мы тоже будем снимать в Уральском федеральном округе. У нас не то что бы экспансия, скорее плановое освоение уральского региона. В 2022 году киностудия стала более открыта для свердловчан Фото: Александр Мамаев © URA.RU — Ранее вы упомянули, что выступаете не только как режиссер, но и как креативный продюсер Свердловской киностудии. Можно уже говорить о каких-то итогах вашей работы в составе новой команды руководства? — Обычно отчитываются об успехах, но год был чудовищно сложным. Что нам не удалось сделать? Например, не удалось за год построить и восстановить инфраструктуру, которая была утрачена, к тому же «врубились» эти санкции — стало тяжело в работе серверной, монтажной, света… Но у нас появилось три профессиональных камеры — одну нам, кстати, просто подарили коллеги, которые в нас верят. Напомню, мы пришли на киностудию, где не было ни одной цифровой кинокамеры и большей части специалистов. — Но ведь при этом появилась киношкола и даже состоялось два выпуска. И, в целом, вы стали более открыты для горожан. Считаете ли вы это достижением киностудии? — Прекрасно, что школа кино работает. Не все выпускники, конечно, остаются в профессии, но мы стали центром роста компетенций, обеспечили трафик творческих технологий в регион. Еще одна задача была — открыть студию для горожан, и за год мы смогли увеличить экскурсионный поток, сейчас он даже выше, чем был до пандемии. Мы в ближайшее время должны получить образовательную лицензию, и тогда сможем работать с образовательными траекториями и профориентацией для молодых людей 15-17 лет. Мы хотим, чтобы они могли узнавать, что такое кинематограф. Это же не только ковровые дорожки и премьеры — до них нужно дожить. — Можно ли сказать, что киностудия стала расширяться и в плане сотрудников? — Мы сейчас собираем коллектив по зернышку, кризис ведь не только среди инженеров, но и среди кинематографистов. То, что у нас постепенно складывается работоспособный коллектив, несмотря на все тяготы и лишения, которые выпали на наши головы, наверное, это наше самое большое достижение. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В 2022 году Свердловская киностудия вернулась в новостную повестку: здесь открыли киношколу, запустили съемки полнометражного фильма, а летом — благодаря фестивалю «Одна шестая», Екатеринбург стал магнитом для кинематографистов. Корреспондент URA.RU поговорил с режиссером и креативным продюсером Свердловской киностудии Евгением Григорьевым о том, почему солист группы «Звери» Роман Билык часто видится с режиссером, какие фильмы в работе киностудии и какое у нее самое большое достижение 2022 года. — С сентября по ноябрь в Екатеринбурге прошли съемки криминальной комедии «Сломя голову», где снялись солист группы «Звери» Роман Билык, актеры Павел Деревянко и Егор Корешков. Расскажите, на какой стадии картина сейчас? — Фильм уже как месяц смонтирован в черновом варианте, то есть там нет ни графики, ни цветокоррекции, ни звука. Мы его пока отложили, чтобы просто полежал материал. Если все будет хорошо, то мы подпишем с одной из крупных федеральных платформ инвестиционный контракт и запустим монтажный процесс, потому что он довольно дорогой. Про платформу пока говорить не могу, но как только будет контракт, то мы начнем доводить картину до кинотеатральной премьеры, а потом — до релиза на платформе. — В таком случае, когда же ждать кинокартину? — Я думаю, что она будет готова к осени, может быть даже раньше, если у меня хватит времени — я ведь еще и заместитель директора, и креативный продюсер Свердловской киностудии. Загрузка довольно высокая. — «Сломя голову» — это первый игровой полнометражный фильм Свердловской киностудии за несколько лет. Что необычного было во время работы над ним? — Это была первая большая картина, которая на 99% снималась в Екатеринбурге. Для всех это было в новинку — для регулирующих органов, в том числе, чтобы согласовать полет квадрокоптера, перекрытие улицы. Это был новый процесс для администрации города, но совместно мы с этим справились. К тому же группа была укомплектована на 40% выпускниками второго состава нашей киношколы — для них это был дебют на большой площадке. «Сломя голову» не просто картина — это инфраструктурный проект. — Ходили слухи, что Рома Билык напишет музыку к криминальной комедии… — Я уверен, что он будет композитором этой картины. Мы уже работаем над музыкой, совсем недавно виделись с ним по этому поводу. — Ранее солист «Зверей» также признался, что вы совместно работаете не только над «Сломя голову», но и над документальным фильмом о его группе. Раскроете секрет, что это за проект? — Мы снимаем, как «Звери» пишут новый альбом на легендарной студии «Добролет». Картина будет готова либо к следующему Новому году, либо весной 2024 года, иначе нам не хватит времени снять все, что мы хотим. — А концерт «Зверей» 19 ноября в «Екатеринбург-Экспо» успели снять? — Нет, мы ничего в Екатеринбурге не делали. Но мы снимали огромный концерт в Москве, когда Рома «Зверь» (псевдоним солиста) собрал 43 тысячи зрителей. — Фильм «Подельники» ваша команда снимала в Пермском крае, «Сломя голову» — в Екатеринбурге. Можно ли сказать, что через свои фильмы вы открываете россиянам Урал? — Наша стратегия очень простая, и мы ее не скрываем. 99% фильма «Сломя голову» мы снимали в Екатеринбурге, и одна смена была в Санкт-Петербурге, потому что на Урале мы не нашли римскую аудиторию. На съемки второй картины «Длительные свидания» мы команду отпускаем в Свердловскую область — в Камышлов, Качканар и Невьянск. Третья картина будет сниматься в Пермском крае. Надеюсь, что четвертый и пятый фильмы мы тоже будем снимать в Уральском федеральном округе. У нас не то что бы экспансия, скорее плановое освоение уральского региона. — Ранее вы упомянули, что выступаете не только как режиссер, но и как креативный продюсер Свердловской киностудии. Можно уже говорить о каких-то итогах вашей работы в составе новой команды руководства? — Обычно отчитываются об успехах, но год был чудовищно сложным. Что нам не удалось сделать? Например, не удалось за год построить и восстановить инфраструктуру, которая была утрачена, к тому же «врубились» эти санкции — стало тяжело в работе серверной, монтажной, света… Но у нас появилось три профессиональных камеры — одну нам, кстати, просто подарили коллеги, которые в нас верят. Напомню, мы пришли на киностудию, где не было ни одной цифровой кинокамеры и большей части специалистов. — Но ведь при этом появилась киношкола и даже состоялось два выпуска. И, в целом, вы стали более открыты для горожан. Считаете ли вы это достижением киностудии? — Прекрасно, что школа кино работает. Не все выпускники, конечно, остаются в профессии, но мы стали центром роста компетенций, обеспечили трафик творческих технологий в регион. Еще одна задача была — открыть студию для горожан, и за год мы смогли увеличить экскурсионный поток, сейчас он даже выше, чем был до пандемии. Мы в ближайшее время должны получить образовательную лицензию, и тогда сможем работать с образовательными траекториями и профориентацией для молодых людей 15-17 лет. Мы хотим, чтобы они могли узнавать, что такое кинематограф. Это же не только ковровые дорожки и премьеры — до них нужно дожить. — Можно ли сказать, что киностудия стала расширяться и в плане сотрудников? — Мы сейчас собираем коллектив по зернышку, кризис ведь не только среди инженеров, но и среди кинематографистов. То, что у нас постепенно складывается работоспособный коллектив, несмотря на все тяготы и лишения, которые выпали на наши головы, наверное, это наше самое большое достижение.