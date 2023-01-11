В ХМАО на участке автодороги «Сургут — Лангепас» сгорел автомобиль. Видео опубликовано в telegram-канале «Местоположение ДПС Сургут».
«Сургут — Лангепас, произошло возгорание автомобиля. Будьте внимательны на дороге», — написал автор видео.
Начальник отделения дознания МЧС по ХМАО Рустем Файзуллин в телефонном разговоре с корреспондентом агентства сообщил, что на месте сейчас работают дознаватели. «По предварительной информации, пострадавших нет. Причины происшествия устанавливаются. Более достоверная информация будет к утру», — уточнил Файзуллин.
Ранее URA.RU писало о сгоревшем автомобиле на улице Рационализаторов в Сургуте. Водитель вызвала бригаду автоподогрева, но после попыток завести машину начался пожар.
Тысячи югорчан читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки».