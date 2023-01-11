В ХМАО на трассе сгорел автомобиль. Видео 12 января 2023 в 20:15 Размер текста - 17 + В ХМАО дознаватели выясняют причины пожара на трассе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ХМАО на участке автодороги «Сургут — Лангепас» сгорел автомобиль. Видео опубликовано в telegram-канале «Местоположение ДПС Сургут». «Сургут — Лангепас, произошло возгорание автомобиля. Будьте внимательны на дороге», — написал автор видео. Начальник отделения дознания МЧС по ХМАО Рустем Файзуллин в телефонном разговоре с корреспондентом агентства сообщил, что на месте сейчас работают дознаватели. «По предварительной информации, пострадавших нет. Причины происшествия устанавливаются. Более достоверная информация будет к утру», — уточнил Файзуллин. Ранее URA.RU писало о сгоревшем автомобиле на улице Рационализаторов в Сургуте. Водитель вызвала бригаду автоподогрева, но после попыток завести машину начался пожар. В ХМАО на участке автодороги «Сургут — Лангепас» сгорел автомобиль. Видео опубликовано в telegram-канале «Местоположение ДПС Сургут». «Сургут — Лангепас, произошло возгорание автомобиля. Будьте внимательны на дороге», — написал автор видео. Начальник отделения дознания МЧС по ХМАО Рустем Файзуллин в телефонном разговоре с корреспондентом агентства сообщил, что на месте сейчас работают дознаватели. «По предварительной информации, пострадавших нет. Причины происшествия устанавливаются. Более достоверная информация будет к утру», — уточнил Файзуллин. Ранее URA.RU писало о сгоревшем автомобиле на улице Рационализаторов в Сургуте. Водитель вызвала бригаду автоподогрева, но после попыток завести машину начался пожар. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям