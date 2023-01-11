11 января 2023

В ХМАО на трассе сгорел автомобиль. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия пожара на автостоянке у башни Исеть. Екатеринбург, мчс, огонь, сгоревший автомобиль, пожар на автостоянке, пожар на парковке, машина сгорела
В ХМАО дознаватели выясняют причины пожара на трассе Фото:

В ХМАО на участке автодороги «Сургут — Лангепас» сгорел автомобиль. Видео опубликовано в telegram-канале «Местоположение ДПС Сургут».

«Сургут — Лангепас, произошло возгорание автомобиля. Будьте внимательны на дороге», — написал автор видео.

Начальник отделения дознания МЧС по ХМАО Рустем Файзуллин в телефонном разговоре с корреспондентом агентства сообщил, что на месте сейчас работают дознаватели. «По предварительной информации, пострадавших нет. Причины происшествия устанавливаются. Более достоверная информация будет к утру», — уточнил Файзуллин.

Ранее URA.RU писало о сгоревшем автомобиле на улице Рационализаторов в Сургуте. Водитель вызвала бригаду автоподогрева, но после попыток завести машину начался пожар.

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В ХМАО на участке автодороги «Сургут — Лангепас» сгорел автомобиль. Видео опубликовано в telegram-канале «Местоположение ДПС Сургут». «Сургут — Лангепас, произошло возгорание автомобиля. Будьте внимательны на дороге», — написал автор видео. Начальник отделения дознания МЧС по ХМАО Рустем Файзуллин в телефонном разговоре с корреспондентом агентства сообщил, что на месте сейчас работают дознаватели. «По предварительной информации, пострадавших нет. Причины происшествия устанавливаются. Более достоверная информация будет к утру», — уточнил Файзуллин. Ранее URA.RU писало о сгоревшем автомобиле на улице Рационализаторов в Сургуте. Водитель вызвала бригаду автоподогрева, но после попыток завести машину начался пожар.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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