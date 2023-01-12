12 января 2023

Ректор Пермского госуниверситета установил оклады ученым и преподавателям

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Общественная палата, подписание соглашения с советом муниципальных образований Пермского края. Пермь, портрет, красильников дмитрий
Дмитрий Красильников установил должностные оклады подчиненным Фото:

Ректор Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Дмитрий Красильников установил должностные оклады работникам университета на 2023 год. Приказ за подписью ректора опубликован на сайте вуза.

«Приказываю: установить должностные оклады работникам университета, согласно приложениям к настоящему приказу с 1 января 2023 года», — говорится в приказе. Так, минимальный оклад с нового года для сотрудников составил 16300 рублей.

Базовый оклад преподавателя ПГНИУ без степени и звания, а также младшего научного сотрудника в ПГНИУ составляет 32100 рублей. Оклад доцента со степенью или званием (ведущий научный сотрудника со степенью или званием) установлен в размере 42500 рублей. Оклады педагогов среднего-профессионального образования составят от 21,3 до 35,3 тысяч рублей. Самый большой оклад — 64200 рублей — у деканов вуза.

Тысячи пермяков читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая Пермь».

Ректор Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Дмитрий Красильников установил должностные оклады работникам университета на 2023 год. Приказ за подписью ректора опубликован на сайте вуза. «Приказываю: установить должностные оклады работникам университета, согласно приложениям к настоящему приказу с 1 января 2023 года», — говорится в приказе. Так, минимальный оклад с нового года для сотрудников составил 16300 рублей. Базовый оклад преподавателя ПГНИУ без степени и звания, а также младшего научного сотрудника в ПГНИУ составляет 32100 рублей. Оклад доцента со степенью или званием (ведущий научный сотрудника со степенью или званием) установлен в размере 42500 рублей. Оклады педагогов среднего-профессионального образования составят от 21,3 до 35,3 тысяч рублей. Самый большой оклад — 64200 рублей — у деканов вуза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...