Ректор Пермского госуниверситета установил оклады ученым и преподавателям

13 января 2023 в 08:45 Размер текста - 17 +

Дмитрий Красильников установил должностные оклады подчиненным Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Ректор Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Дмитрий Красильников установил должностные оклады работникам университета на 2023 год. Приказ за подписью ректора опубликован на сайте вуза. «Приказываю: установить должностные оклады работникам университета, согласно приложениям к настоящему приказу с 1 января 2023 года», — говорится в приказе. Так, минимальный оклад с нового года для сотрудников составил 16300 рублей. Базовый оклад преподавателя ПГНИУ без степени и звания, а также младшего научного сотрудника в ПГНИУ составляет 32100 рублей. Оклад доцента со степенью или званием (ведущий научный сотрудника со степенью или званием) установлен в размере 42500 рублей. Оклады педагогов среднего-профессионального образования составят от 21,3 до 35,3 тысяч рублей. Самый большой оклад — 64200 рублей — у деканов вуза.

Ректор Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Дмитрий Красильников установил должностные оклады работникам университета на 2023 год. Приказ за подписью ректора опубликован на сайте вуза. «Приказываю: установить должностные оклады работникам университета, согласно приложениям к настоящему приказу с 1 января 2023 года», — говорится в приказе. Так, минимальный оклад с нового года для сотрудников составил 16300 рублей. Базовый оклад преподавателя ПГНИУ без степени и звания, а также младшего научного сотрудника в ПГНИУ составляет 32100 рублей. Оклад доцента со степенью или званием (ведущий научный сотрудника со степенью или званием) установлен в размере 42500 рублей. Оклады педагогов среднего-профессионального образования составят от 21,3 до 35,3 тысяч рублей. Самый большой оклад — 64200 рублей — у деканов вуза.