Свердловчанку обвиняют в том, что она задушила друга цепью из ревности. Фото

Жительница Березовского задушила сожителя цепью Екатерина Сычкова © URA.RU

В Березовском (Свердловская область) 37-летнюю жительницу обвинили в том, что она задушила своего сожителя железной цепью, которой в погреб опускают овощи и заготовки. Поводом для нападения стала ревность, сообщили URA.RU в региональных управлениях СКР и МВД.

«По данным следствия, утром 20 октября 2022 года обвиняемая в одном из коллективных садов Березовского распивала спиртное вместе со знакомым 1983 года рождения. Произошел конфликт, на почве которого обвиняемая ударила своего оппонента, после чего металлической цепью, одним концом привязанной к тяжелому предмету мебели, задушила потерпевшего», — рассказали следователи

Мужчина скончался. Подруга перенесла его тело в погреб. В беседе с другим знакомым она поделилась, что ее собутыльник добровольно решил уйти из жизни. Тот передал информацию в полицию, и силовики начали устанавливать все обстоятельства происшествия.

«Поводом для столь необычной расправы с потерпевшим стала банальная ревность. Как пояснила сыщикам уголовного розыска фигурантка, мужчина в ходе «фуршета» стал упрекать ее в том, что она изменяет ему в период его многодневного отсутствия по работе. При этом хозяин дома стал высказывать в адрес своей «пассии» оскорбительные слова, что ее очень сильно задело. Недолго думая, она расправилась со своим обидчиком, тем более что какого-либо сопротивления он, ввиду сильного опьянения, оказать ей не смог», — раскрыл подробности преступления глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Следователи нашли улики на месте происшествия Фото: СУ СКР по Свердловской области

Мужчина был пьян, поэтому не смог оказать сопротивление подруге (фото со следственного эксперимента) Фото: СУ СКР по Свердловской области