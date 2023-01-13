Свердловчанку обвиняют в том, что она задушила друга цепью из ревности. Фото

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Визит Николая Цуканова в Курган , цепь, цепи, металлическая цепь
Жительница Березовского задушила сожителя цепью

В Березовском (Свердловская область) 37-летнюю жительницу обвинили в том, что она задушила своего сожителя железной цепью, которой в погреб опускают овощи и заготовки. Поводом для нападения стала ревность, сообщили URA.RU в региональных управлениях СКР и МВД.

«По данным следствия, утром 20 октября 2022 года обвиняемая в одном из коллективных садов Березовского распивала спиртное вместе со знакомым 1983 года рождения. Произошел конфликт, на почве которого обвиняемая ударила своего оппонента, после чего металлической цепью, одним концом привязанной к тяжелому предмету мебели, задушила потерпевшего», — рассказали следователи

Мужчина скончался. Подруга перенесла его тело в погреб. В беседе с другим знакомым она поделилась, что ее собутыльник добровольно решил уйти из жизни. Тот передал информацию в полицию, и силовики начали устанавливать все обстоятельства происшествия. 

«Поводом для столь необычной расправы с потерпевшим стала банальная ревность. Как пояснила сыщикам уголовного розыска фигурантка, мужчина в ходе «фуршета» стал упрекать ее в том, что она изменяет ему в период его многодневного отсутствия по работе. При этом хозяин дома стал высказывать в адрес своей «пассии» оскорбительные слова, что ее очень сильно задело. Недолго думая, она расправилась со своим обидчиком, тем более что какого-либо сопротивления он, ввиду сильного опьянения, оказать ей не смог», — раскрыл подробности преступления глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Следователи нашли улики на месте происшествия
Следователи нашли улики на месте происшествия
Фото: СУ СКР по Свердловской области
Мужчина был пьян, поэтому не смог оказать сопротивление подруге (фото со следственного эксперимента)
Мужчина был пьян, поэтому не смог оказать сопротивление подруге (фото со следственного эксперимента)
Фото: СУ СКР по Свердловской области
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В Березовском (Свердловская область) 37-летнюю жительницу обвинили в том, что она задушила своего сожителя железной цепью, которой в погреб опускают овощи и заготовки. Поводом для нападения стала ревность, сообщили URA.RU в региональных управлениях СКР и МВД. «По данным следствия, утром 20 октября 2022 года обвиняемая в одном из коллективных садов Березовского распивала спиртное вместе со знакомым 1983 года рождения. Произошел конфликт, на почве которого обвиняемая ударила своего оппонента, после чего металлической цепью, одним концом привязанной к тяжелому предмету мебели, задушила потерпевшего», — рассказали следователи Мужчина скончался. Подруга перенесла его тело в погреб. В беседе с другим знакомым она поделилась, что ее собутыльник добровольно решил уйти из жизни. Тот передал информацию в полицию, и силовики начали устанавливать все обстоятельства происшествия.  «Поводом для столь необычной расправы с потерпевшим стала банальная ревность. Как пояснила сыщикам уголовного розыска фигурантка, мужчина в ходе «фуршета» стал упрекать ее в том, что она изменяет ему в период его многодневного отсутствия по работе. При этом хозяин дома стал высказывать в адрес своей «пассии» оскорбительные слова, что ее очень сильно задело. Недолго думая, она расправилась со своим обидчиком, тем более что какого-либо сопротивления он, ввиду сильного опьянения, оказать ей не смог», — раскрыл подробности преступления глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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