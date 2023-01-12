Челябинский губернатор наградил фотокорреспондента URA.RU. Фото

13 января 2023 в 15:42 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер оценил талант фотокора URA.RU Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Алексей Текслер в День печати наградил почетной грамотой фотокорреспондента URA.RU Вадима Ахметова. Церемония состоялась 13 января в Челябинске. «Почетной грамотой губернатора Челябинской области отмечен фотокорреспондент ИА „УРА.РУ“ Вадим Ахметов. Он награжден за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм», — отметили в пресс-службе главы региона. Губернатор также вручил награды и премии в различных номинациях победителям областного журналистского конкурса. Всего лауреатами стали 12 представителей СМИ. Также глава региона сообщил о новой акции областных властей: помимо обычных грузов с продуктами, снаряжением и амуницией, на фронт челябинским бойцам будут доставлять газеты из их родных городов и районов, что станет своего рода возможностью прикоснуться к домашним делам. Губернатор Алексей Текслер (слева) поздравил журналиста РИА «URA.RU» Вадима Ахметова Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Губернатор Алексей Текслер в День печати наградил почетной грамотой фотокорреспондента URA.RU Вадима Ахметова. Церемония состоялась 13 января в Челябинске. «Почетной грамотой губернатора Челябинской области отмечен фотокорреспондент ИА „УРА.РУ“ Вадим Ахметов. Он награжден за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм», — отметили в пресс-службе главы региона. Губернатор также вручил награды и премии в различных номинациях победителям областного журналистского конкурса. Всего лауреатами стали 12 представителей СМИ. Также глава региона сообщил о новой акции областных властей: помимо обычных грузов с продуктами, снаряжением и амуницией, на фронт челябинским бойцам будут доставлять газеты из их родных городов и районов, что станет своего рода возможностью прикоснуться к домашним делам.