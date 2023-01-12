12 января 2023

Челябинский губернатор наградил фотокорреспондента URA.RU. Фото

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Алексей Текслер на церемонии награждения победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе Челябинской области в 2021 году. Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер оценил талант фотокора URA.RU Фото:

Губернатор Алексей Текслер в День печати наградил почетной грамотой фотокорреспондента URA.RU Вадима Ахметова. Церемония состоялась 13 января в Челябинске.

«Почетной грамотой губернатора Челябинской области отмечен фотокорреспондент ИА „УРА.РУ“ Вадим Ахметов. Он награжден за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм», — отметили в пресс-службе главы региона.

Губернатор также вручил награды и премии в различных номинациях победителям областного журналистского конкурса. Всего лауреатами стали 12 представителей СМИ. Также глава региона сообщил о новой акции областных властей: помимо обычных грузов с продуктами, снаряжением и амуницией, на фронт челябинским бойцам будут доставлять газеты из их родных городов и районов, что станет своего рода возможностью прикоснуться к домашним делам.

Губернатор Алексей Текслер (слева) поздравил журналиста РИА «URA.RU» Вадима Ахметова
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Губернатор Алексей Текслер в День печати наградил почетной грамотой фотокорреспондента URA.RU Вадима Ахметова. Церемония состоялась 13 января в Челябинске. «Почетной грамотой губернатора Челябинской области отмечен фотокорреспондент ИА „УРА.РУ“ Вадим Ахметов. Он награжден за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм», — отметили в пресс-службе главы региона. Губернатор также вручил награды и премии в различных номинациях победителям областного журналистского конкурса. Всего лауреатами стали 12 представителей СМИ. Также глава региона сообщил о новой акции областных властей: помимо обычных грузов с продуктами, снаряжением и амуницией, на фронт челябинским бойцам будут доставлять газеты из их родных городов и районов, что станет своего рода возможностью прикоснуться к домашним делам.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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