Жители Нижневартовска жалуются на «домофоны-шпионы» в новом ЖК от крупного застройщика

16 января 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

С помощью домофона можно услышать, что происходит в квартире Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) жители новых домов на месте бывшего поселка МЖК, которые построил крупнейший застройщик города — компания «Нижневартовскстройдеталь», заявили, что в их домах установлены «домофоны-шпионы». Якобы при снятой трубке домофона, без ведома жильцов, на улице слышно, что происходит в квартире. Об этом URA.RU рассказал один из жителей дома. «Заехали в квартиру и по привычке трубку домофона начали просто свешивать, чтобы никто лишний раз не беспокоил, а когда нужно, ставили обратно. А потом случайно заметили, что если внизу у подъезда набрать номер квартиры со снятой трубкой, то сразу слышно, что происходит в квартире. Причем хозяева об этом даже не узнают, потому что звонок не идет. Думали, что это только у нас такая проблема. Оказалось, жильцы из соседних домов тоже замечали», — рассказывает собственник. В пресс-службе «Нижневартовскстройдеталь» на запрос агентства пообещали прокомментировать информацию позже. Ответ ожидается. При этом также в компании посоветовали жителям написать обращение в «НСД» лично. «В конторе, которая обслуживает наши домофоны, сказали, что направят мастера, чтобы посмотрел. Тот пришел и сказал, что так и должно быть. Но как-так? Многие жители, судя по всему, просто не знают даже о такой проблеме. Мы недавно мимо соседнего дома шли и услышали через домофон, как у них там застолье во всю разворачивается с песнями и плясками», — добавляет житель. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте жители элитной новостройки замерзают в морозы. У собственников ЖК «Белые ночи», построенного компанией «Сибпромстрой», в квартирах промерзают стены, а затем в доме начало отключаться отопление. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нижневартовске (ХМАО) жители новых домов на месте бывшего поселка МЖК, которые построил крупнейший застройщик города — компания «Нижневартовскстройдеталь», заявили, что в их домах установлены «домофоны-шпионы». Якобы при снятой трубке домофона, без ведома жильцов, на улице слышно, что происходит в квартире. Об этом URA.RU рассказал один из жителей дома. «Заехали в квартиру и по привычке трубку домофона начали просто свешивать, чтобы никто лишний раз не беспокоил, а когда нужно, ставили обратно. А потом случайно заметили, что если внизу у подъезда набрать номер квартиры со снятой трубкой, то сразу слышно, что происходит в квартире. Причем хозяева об этом даже не узнают, потому что звонок не идет. Думали, что это только у нас такая проблема. Оказалось, жильцы из соседних домов тоже замечали», — рассказывает собственник. В пресс-службе «Нижневартовскстройдеталь» на запрос агентства пообещали прокомментировать информацию позже. Ответ ожидается. При этом также в компании посоветовали жителям написать обращение в «НСД» лично. «В конторе, которая обслуживает наши домофоны, сказали, что направят мастера, чтобы посмотрел. Тот пришел и сказал, что так и должно быть. Но как-так? Многие жители, судя по всему, просто не знают даже о такой проблеме. Мы недавно мимо соседнего дома шли и услышали через домофон, как у них там застолье во всю разворачивается с песнями и плясками», — добавляет житель. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте жители элитной новостройки замерзают в морозы. У собственников ЖК «Белые ночи», построенного компанией «Сибпромстрой», в квартирах промерзают стены, а затем в доме начало отключаться отопление.