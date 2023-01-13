13 января 2023

В УК рассказали о причинах появления снега в квартире свердловчанки

Представители УК устранили причины появления снега в квартире жительницы Невьянска
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Представители управляющей организации выяснили причину появления снега в квартире (фото из архива) Фото:

В управляющей компании «Мультидом сервис» объяснили причины появления снега в квартире жительницы Невьянска (Свердловская область) и устранили их. Подробности корреспонденту URA.RU рассказали представители организации.

«Сегодня были в данной квартире. При обследовании была выявлена некорректная работа вентиляции, которая практически отсутствует при закрытых окнах. При открытии окна в режиме микропроветривания вентиляция работает отлично. Снег в квартире отсутствует, так как 10 января были проведены работы по прочистке вентиляции», — сообщили в «Мультидом сервис».

Специалисты управляющей компании отметили, что стена практически просохла и протечек более не обнаружено. «Температура в квартире 21 градус, производится ремонт помещения», — добавили в компании.

Ранее URA.RU рассказывало о жительнице Невьянска, которая пожаловалась на снег в своей квартире. По словам женщины снег находился на стене, которая разделяет кухню и коридор.

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В управляющей компании «Мультидом сервис» объяснили причины появления снега в квартире жительницы Невьянска (Свердловская область) и устранили их. Подробности корреспонденту URA.RU рассказали представители организации. «Сегодня были в данной квартире. При обследовании была выявлена некорректная работа вентиляции, которая практически отсутствует при закрытых окнах. При открытии окна в режиме микропроветривания вентиляция работает отлично. Снег в квартире отсутствует, так как 10 января были проведены работы по прочистке вентиляции», — сообщили в «Мультидом сервис». Специалисты управляющей компании отметили, что стена практически просохла и протечек более не обнаружено. «Температура в квартире 21 градус, производится ремонт помещения», — добавили в компании. Ранее URA.RU рассказывало о жительнице Невьянска, которая пожаловалась на снег в своей квартире. По словам женщины снег находился на стене, которая разделяет кухню и коридор.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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