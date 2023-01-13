В УК рассказали о причинах появления снега в квартире свердловчанки

Представители УК устранили причины появления снега в квартире жительницы Невьянска

14 января 2023 в 07:48 Размер текста - 17 +

Представители управляющей организации выяснили причину появления снега в квартире (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В управляющей компании «Мультидом сервис» объяснили причины появления снега в квартире жительницы Невьянска (Свердловская область) и устранили их. Подробности корреспонденту URA.RU рассказали представители организации. «Сегодня были в данной квартире. При обследовании была выявлена некорректная работа вентиляции, которая практически отсутствует при закрытых окнах. При открытии окна в режиме микропроветривания вентиляция работает отлично. Снег в квартире отсутствует, так как 10 января были проведены работы по прочистке вентиляции», — сообщили в «Мультидом сервис». Специалисты управляющей компании отметили, что стена практически просохла и протечек более не обнаружено. «Температура в квартире 21 градус, производится ремонт помещения», — добавили в компании. Ранее URA.RU рассказывало о жительнице Невьянска, которая пожаловалась на снег в своей квартире. По словам женщины снег находился на стене, которая разделяет кухню и коридор.

В управляющей компании «Мультидом сервис» объяснили причины появления снега в квартире жительницы Невьянска (Свердловская область) и устранили их. Подробности корреспонденту URA.RU рассказали представители организации. «Сегодня были в данной квартире. При обследовании была выявлена некорректная работа вентиляции, которая практически отсутствует при закрытых окнах. При открытии окна в режиме микропроветривания вентиляция работает отлично. Снег в квартире отсутствует, так как 10 января были проведены работы по прочистке вентиляции», — сообщили в «Мультидом сервис». Специалисты управляющей компании отметили, что стена практически просохла и протечек более не обнаружено. «Температура в квартире 21 градус, производится ремонт помещения», — добавили в компании. Ранее URA.RU рассказывало о жительнице Невьянска, которая пожаловалась на снег в своей квартире. По словам женщины снег находился на стене, которая разделяет кухню и коридор.