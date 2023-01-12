В Невьянске Свердловской области жительница жалуется на снег в собственной квартире в доме по улице Чапаева, 32. По ее словам, местная управляющая компания бездействует.
«Вы когда-нибудь видели снег в квартире? Вот, смотрите», — цитирует девушку сообщество «Инцидент Невьянск» в соцсети «ВКонтакте».
По словам жительницы, снег находится на стене, которая разделяет кухню и коридор. В соцсетях девушка призывает проверить управляющую компанию. «Обратилась в УК, реакции никакой уже два дня», — добавила девушка.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в УК «Мультидом сервис», которая занимается обслуживаем дома. На момент публикации новости ответ не поступил.
Фото: сообщество «Инцидент Невьянск» в соцсети «ВКонтакте»
Фото: сообщество «Инцидент Невьянск» в соцсети «ВКонтакте»
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В Невьянске Свердловской области жительница жалуется на снег в собственной квартире в доме по улице Чапаева, 32. По ее словам, местная управляющая компания бездействует. «Вы когда-нибудь видели снег в квартире? Вот, смотрите», — цитирует девушку сообщество «Инцидент Невьянск» в соцсети «ВКонтакте». По словам жительницы, снег находится на стене, которая разделяет кухню и коридор. В соцсетях девушка призывает проверить управляющую компанию. «Обратилась в УК, реакции никакой уже два дня», — добавила девушка. Корреспондент URA.RU отправил запрос в УК «Мультидом сервис», которая занимается обслуживаем дома. На момент публикации новости ответ не поступил.