12 января 2023

Свердловчанка пожаловалась на снег в собственной квартире. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Жительница Невьянска сообщила, что в ее квартире лежит снег (архивное фото) Фото:

В Невьянске Свердловской области жительница жалуется на снег в собственной квартире в доме по улице Чапаева, 32. По ее словам, местная управляющая компания бездействует.

«Вы когда-нибудь видели снег в квартире? Вот, смотрите», — цитирует девушку сообщество «Инцидент Невьянск» в соцсети «ВКонтакте».

По словам жительницы, снег находится на стене, которая разделяет кухню и коридор. В соцсетях девушка призывает проверить управляющую компанию. «Обратилась в УК, реакции никакой уже два дня», — добавила девушка.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в УК «Мультидом сервис», которая занимается обслуживаем дома. На момент публикации новости ответ не поступил.

Фото:
Фото:

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В Невьянске Свердловской области жительница жалуется на снег в собственной квартире в доме по улице Чапаева, 32. По ее словам, местная управляющая компания бездействует. «Вы когда-нибудь видели снег в квартире? Вот, смотрите», — цитирует девушку сообщество «Инцидент Невьянск» в соцсети «ВКонтакте». По словам жительницы, снег находится на стене, которая разделяет кухню и коридор. В соцсетях девушка призывает проверить управляющую компанию. «Обратилась в УК, реакции никакой уже два дня», — добавила девушка. Корреспондент URA.RU отправил запрос в УК «Мультидом сервис», которая занимается обслуживаем дома. На момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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