15 января 2023
14 января 2023

В Челябинске построят новый микрорайон

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, дом, строительство, стройка
В Челябинске появится около 15 тысяч квадратных метров нового жилья Фото:

В Металлургическом районе Челябинска в рамках проекта о комплексном развитии территорий построят новый микрорайон. Площадь участка составит 7000 квадратных метров, сообщила 16 января на аппаратном совещании в администрации заместитель главы города по имущественным вопросам Надежда Рыльская.

«Был согласован согласован участок, который будет реализован в рамках проекта о КРТ в металлургическом районе Челябинска. Площадь составляет 0,7 га. В рамках проекта планируется расселить три аварийных дома», — сообщила Рыльская.

Участок находится в границах улиц Электростальской — Минина — шоссе Металлургов — Пожарской в Металлургическом районе. В общей сложности появится около 15 тысяч квадратных метров жилья.

Также по словам Рыльской, в конце 2022 года были утверждены перечни 52 земельных участков, которые челябинские семьи получат бесплатно. По этому вопросу также ведется активная работа в мэрии Челябинска.

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В Металлургическом районе Челябинска в рамках проекта о комплексном развитии территорий построят новый микрорайон. Площадь участка составит 7000 квадратных метров, сообщила 16 января на аппаратном совещании в администрации заместитель главы города по имущественным вопросам Надежда Рыльская. «Был согласован согласован участок, который будет реализован в рамках проекта о КРТ в металлургическом районе Челябинска. Площадь составляет 0,7 га. В рамках проекта планируется расселить три аварийных дома», — сообщила Рыльская. Участок находится в границах улиц Электростальской — Минина — шоссе Металлургов — Пожарской в Металлургическом районе. В общей сложности появится около 15 тысяч квадратных метров жилья. Также по словам Рыльской, в конце 2022 года были утверждены перечни 52 земельных участков, которые челябинские семьи получат бесплатно. По этому вопросу также ведется активная работа в мэрии Челябинска.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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