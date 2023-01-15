В Челябинске построят новый микрорайон

В Челябинске появится около 15 тысяч квадратных метров нового жилья Фото: Илья Московец © URA.RU

В Металлургическом районе Челябинска в рамках проекта о комплексном развитии территорий построят новый микрорайон. Площадь участка составит 7000 квадратных метров, сообщила 16 января на аппаратном совещании в администрации заместитель главы города по имущественным вопросам Надежда Рыльская.

«Был согласован согласован участок, который будет реализован в рамках проекта о КРТ в металлургическом районе Челябинска. Площадь составляет 0,7 га. В рамках проекта планируется расселить три аварийных дома», — сообщила Рыльская.

Участок находится в границах улиц Электростальской — Минина — шоссе Металлургов — Пожарской в Металлургическом районе. В общей сложности появится около 15 тысяч квадратных метров жилья.

Также по словам Рыльской, в конце 2022 года были утверждены перечни 52 земельных участков, которые челябинские семьи получат бесплатно. По этому вопросу также ведется активная работа в мэрии Челябинска.