Тюменские силовики усилят контроль за федеральными трассами

Госавтоинспекция Тюменской области усилит контроль за безопасностью дорожного движения на автодорогах «Тюмень — Омск» и «Тюмень — Ханты-Мансийск». Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, это связано с тем, что с начала 2023 года на указанных трассах произошло несколько аварий со смертельным исходом.
«По моей информации, для дежурства на федеральных трассах будут выделены дополнительные патрули. С начала этого года там действительно очень печальная статистика по авариям с погибшими. Ситуацию нужно брать под контроль. Этим в областном УГИБДД и планируют заняться в ближайшее время», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.
В областном управлении ГИБДД URA.RU рассказали о том, что контроль за безопасностью дорожного движения на федеральных трассах региона осуществляется в постоянном режиме. «Работа в этом направлении не прекращается. При необходимости, в случае ДТП, на автодорогах усиливается контроль. В том числе, привлекаются дополнительные экипажи», — пояснили там URA.RU.
В Госавтоинспекции добавили, что за первые 15 дней 2023 года на дорогах региона в ДТП погибли семь человек. Годом ранее за тот же период жертвами аварий стали 11 человек.
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