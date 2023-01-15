Под Екатеринбургом произошло землетрясение

16 января 2023 в 15:42 Размер текста - 17 +

Подземные толчки произошли в 70 км от Екатеринбурга Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Возле деревни Белоносова в Каменском районе Свердловской области произошло землетрясение. Информация об этом опубликована на сайте Международной системы мониторинга. Как следует из опубликованных сведений, сейсмическое событие случилось ночью 13 января в 11:45 по Гринвичу, или в 16:45 по местному времени. Магнитуда землетрясения составила 2,9 балла. Сейсмическая активность наблюдалась в 70 км от уральской столицы. Ранее URA.RU писало, что в Серовском районе (Свердловская область) сейсмологи зафиксировали землетрясение. Событие случилось ночью 5 января рядом с поселком Подгарничный.

Возле деревни Белоносова в Каменском районе Свердловской области произошло землетрясение. Информация об этом опубликована на сайте Международной системы мониторинга. Как следует из опубликованных сведений, сейсмическое событие случилось ночью 13 января в 11:45 по Гринвичу, или в 16:45 по местному времени. Магнитуда землетрясения составила 2,9 балла. Сейсмическая активность наблюдалась в 70 км от уральской столицы. Ранее URA.RU писало, что в Серовском районе (Свердловская область) сейсмологи зафиксировали землетрясение. Событие случилось ночью 5 января рядом с поселком Подгарничный.