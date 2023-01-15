15 января 2023

Под Екатеринбургом произошло землетрясение

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рассвет. Челябинск, урал, восход, облака, небо, рассвет, климат, природа, воздух, природное явление, сиреневый, фиолетовый
Подземные толчки произошли в 70 км от Екатеринбурга Фото:

Возле деревни Белоносова в Каменском районе Свердловской области произошло землетрясение. Информация об этом опубликована на сайте Международной системы мониторинга.

Как следует из опубликованных сведений, сейсмическое событие случилось ночью 13 января в 11:45 по Гринвичу, или в 16:45 по местному времени. Магнитуда землетрясения составила 2,9 балла. Сейсмическая активность наблюдалась в 70 км от уральской столицы.

Ранее URA.RU писало, что в Серовском районе (Свердловская область) сейсмологи зафиксировали землетрясение. Событие случилось ночью 5 января рядом с поселком Подгарничный.

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское чтиво».

Возле деревни Белоносова в Каменском районе Свердловской области произошло землетрясение. Информация об этом опубликована на сайте Международной системы мониторинга. Как следует из опубликованных сведений, сейсмическое событие случилось ночью 13 января в 11:45 по Гринвичу, или в 16:45 по местному времени. Магнитуда землетрясения составила 2,9 балла. Сейсмическая активность наблюдалась в 70 км от уральской столицы. Ранее URA.RU писало, что в Серовском районе (Свердловская область) сейсмологи зафиксировали землетрясение. Событие случилось ночью 5 января рядом с поселком Подгарничный.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...