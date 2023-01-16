В свердловском городе несколько домов останутся без электричества

16 января 2023 в 20:03 Размер текста - 17 +

В Верхней Пышме несколько домов останутся без электричества Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Верхней Пышме (Свердловская область) несколько домов останутся без электричества. Отключение пройдет 17 января. Об этом рассказали читатели URA.RU. В компании «МРСК Урала», которая обслуживает потребителей электроэнергии в регионе, агентству информацию подтвердили. «В поселке Нагорный ГО Верхняя Пышма будет производиться плановое ограничение электроснабжения для безопасного проведения ремонтных работ на одном из центров питания 110 кВ. В зону ограничения попадут несколько улиц данного населенного пункта: ул. Победы, Восточная, Новая. Энергетики планируют возобновить подачу электроэнергии в максимально сжатые сроки. Пока ориентировочно плановое отключение продлится до 17.00», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что под Екатеринбургом замерзает коттеджный поселок «Новобобровский». Проблемы с отоплением возникли из-за перебоев с электроэнергией.



В Верхней Пышме (Свердловская область) несколько домов останутся без электричества. Отключение пройдет 17 января. Об этом рассказали читатели URA.RU. В компании «МРСК Урала», которая обслуживает потребителей электроэнергии в регионе, агентству информацию подтвердили. «В поселке Нагорный ГО Верхняя Пышма будет производиться плановое ограничение электроснабжения для безопасного проведения ремонтных работ на одном из центров питания 110 кВ. В зону ограничения попадут несколько улиц данного населенного пункта: ул. Победы, Восточная, Новая. Энергетики планируют возобновить подачу электроэнергии в максимально сжатые сроки. Пока ориентировочно плановое отключение продлится до 17.00», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что под Екатеринбургом замерзает коттеджный поселок «Новобобровский». Проблемы с отоплением возникли из-за перебоев с электроэнергией.