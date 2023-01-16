Ведущее свердловское бюро по созданию ракетного вооружения ищет десятки сотрудников. Скрин

"Новатор" ищет в Свердловской области 51 сотрудника Владимир Андреев © URA.RU

ОКБ «Новатор» (входит в концерн ВКО «Алмаз-Антей»), специализирующее на создании и производстве ракетного вооружения различных классов, выложило за месяц 93 объявления о поиске сотрудников по всей России, 53 из них — по Свердловской области. Вакансии опубликованы на сайте по поиску работы Head Hunter.

На самую высокую зарплату (70 тысяч рублей) могут рассчитывать инженер-технолог (программист), инженер-конструктор, оператор станков с ПУ, слесарь шестого разряда, фрезеровщик, а также врач стоматолог-терапевт. Чуть меньше обещают токарю-универсалу пятого разряда (67 тысяч рублей), инженеру-конструктору (65 тысяч), инженеру-аналитику (60 тысяч рублей), малярам третьего и четвертого разрядов (55 тысяч).

Также на предприятие требуется специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям на зарплату 50 тысяч рублей и врач акушер-гинеколог — ему обещают платить 39 600 рублей. ОКБ «Новатор» — одно из самых известных конструкторских бюро России, специализирующееся на создании и производстве ракетного вооружения различных классов для Сухопутных войск, Воздушно-космических сил, ПВО страны и Военно-морского флота России.

Ранее URA.RU сообщало о смерти научного руководителя концерна Воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» Павла Камнева. Он возглавлял «Новатор», где и разработал «Калибры» — дозвуковые крылатые ракеты большой дальности, которые при запуске с носителя летят по особой траектории.

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