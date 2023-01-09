Скончался разработчик ракет «Калибр»

09 января 2023 в 21:16 Размер текста - 17 +

Павел Камнев ушел из жизни в 85 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На 86-м году жизни скончался разработчик ракет «Калибр» Павел Камнев. Об этом сообщили в пресс-службе Концерна Воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей», научным руководителем которого он являлся. «Ушел из жизни научный руководитель Концерна ВКО „Алмаз — Антей“, Герой Труда РФ Павел Камнев», — сообщает пресс-служба концерна. Камнев ушел из жизни 9 января в 85 лет. Ранее Камнев возглавлял КБ «Новатор», где и разработал «Калибры». «Калибр» — это дозвуковая крылатая ракета большой дальности, при запуске с носителя летит по особой траектории. Отличается высокой эффективностью благодаря технологичности и скрытности применения.

На 86-м году жизни скончался разработчик ракет «Калибр» Павел Камнев. Об этом сообщили в пресс-службе Концерна Воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей», научным руководителем которого он являлся. «Ушел из жизни научный руководитель Концерна ВКО „Алмаз — Антей“, Герой Труда РФ Павел Камнев», — сообщает пресс-служба концерна. Камнев ушел из жизни 9 января в 85 лет. Ранее Камнев возглавлял КБ «Новатор», где и разработал «Калибры». «Калибр» — это дозвуковая крылатая ракета большой дальности, при запуске с носителя летит по особой траектории. Отличается высокой эффективностью благодаря технологичности и скрытности применения.