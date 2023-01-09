Скончался разработчик ракет «Калибр»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прощание с генерал-майором Владимиром Усмановым. Курган, смерть, прощание, похороны
Павел Камнев ушел из жизни в 85 лет Фото:

На 86-м году жизни скончался разработчик ракет «Калибр» Павел Камнев. Об этом сообщили в пресс-службе Концерна Воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей», научным руководителем которого он являлся.

«Ушел из жизни научный руководитель Концерна ВКО „Алмаз — Антей“, Герой Труда РФ Павел Камнев», — сообщает пресс-служба концерна. Камнев ушел из жизни 9 января в 85 лет.

Ранее Камнев возглавлял КБ «Новатор», где и разработал «Калибры». «Калибр» — это дозвуковая крылатая ракета большой дальности, при запуске с носителя летит по особой траектории. Отличается высокой эффективностью благодаря технологичности и скрытности применения.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

На 86-м году жизни скончался разработчик ракет «Калибр» Павел Камнев. Об этом сообщили в пресс-службе Концерна Воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей», научным руководителем которого он являлся. «Ушел из жизни научный руководитель Концерна ВКО „Алмаз — Антей“, Герой Труда РФ Павел Камнев», — сообщает пресс-служба концерна. Камнев ушел из жизни 9 января в 85 лет. Ранее Камнев возглавлял КБ «Новатор», где и разработал «Калибры». «Калибр» — это дозвуковая крылатая ракета большой дальности, при запуске с носителя летит по особой траектории. Отличается высокой эффективностью благодаря технологичности и скрытности применения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...