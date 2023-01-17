17 января 2023

Бастрыкин поручил Решетникову доложить о челябинском сироте без жилья

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытая лицензия на 28.07.2015. Александр Бастрыкин., бастрыкин александр
Александр Бастрыкин ждет доклад Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить руководителю следственного управления СКР по Челябинской области Петру Решетникову о сироте, чьи жилищные права были нарушены. Об этом 18 января сообщает пресс-служба ведомства.

«Председатель СК России Бастрыкин поручил представить руководителю СУ СК России по региону Петру Решетникову подготовить доклад о результатах процессуальной проверки о нарушении жилищных прав сироты из Челябинской области. Ранее в СМИ была размещена публикация, что сирота долгое время не может добиться получения пригодного жилья», — заявили в пресс-службе СКР.

В ведомстве отмечают, что следственными органами СК России по Челябинской области уже была проведена процессуальная проверка, по результатам которой отказано в возбуждении уголовного дела. Вместе с тем, сотрудниками следственного управления была оказана юридическая помощь сироте в написании искового заявления в суд о признании квартиры непригодной для проживания.

Ранее URA.RU сообщало, что в Чесменском районе десятки детей-сирот судятся с местными властями за жилье. Сироты получили непригодные для проживания квартиры, утепленные строительным мусором и коробками из-под сока.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить руководителю следственного управления СКР по Челябинской области Петру Решетникову о сироте, чьи жилищные права были нарушены. Об этом 18 января сообщает пресс-служба ведомства. «Председатель СК России Бастрыкин поручил представить руководителю СУ СК России по региону Петру Решетникову подготовить доклад о результатах процессуальной проверки о нарушении жилищных прав сироты из Челябинской области. Ранее в СМИ была размещена публикация, что сирота долгое время не может добиться получения пригодного жилья», — заявили в пресс-службе СКР. В ведомстве отмечают, что следственными органами СК России по Челябинской области уже была проведена процессуальная проверка, по результатам которой отказано в возбуждении уголовного дела. Вместе с тем, сотрудниками следственного управления была оказана юридическая помощь сироте в написании искового заявления в суд о признании квартиры непригодной для проживания. Ранее URA.RU сообщало, что в Чесменском районе десятки детей-сирот судятся с местными властями за жилье. Сироты получили непригодные для проживания квартиры, утепленные строительным мусором и коробками из-под сока.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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