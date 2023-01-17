Глава СКР Бастрыкин организовал проверку из-за жалоб жителей ХМАО на автобусное сообщение

18 января 2023 в 21:59 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин поручил проверить работу общественного транспорта в Ханты-Мансийске Фото: Владимир Андреев © URA.RU Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту ненадлежащего транспортного сообщения в Ханты-Мансийске. Об этом сообщает telegram-канал «Информационный центр СК России». «Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по ХМАО Михаилу Мокшину провести процессуальную проверку по информации о ненадлежащем транспортном сообщении в г. Ханты-Мансийске и представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщает пресс-служба СКР в Telegram. Поводом для проверки послужила жалоба в социальных сетях от 70-летнего инвалида, которому около часа пришлось ждать общественный транспорт, чтобы попасть в больницу. Также отмечается, что жители Ханты-Мансийска неоднократно жаловались на расписание общественного транспорта в администрацию города. Ранее URA.RU рассказало, что в Ханты-Мансийске и других городах ХМАО из-за морозов отменили часть автобусных рейсов. Ранее, на время новогодних каникул, в Ханты-Мансийске со школьников перестали брать плату за проезд.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту ненадлежащего транспортного сообщения в Ханты-Мансийске. Об этом сообщает telegram-канал «Информационный центр СК России». «Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по ХМАО Михаилу Мокшину провести процессуальную проверку по информации о ненадлежащем транспортном сообщении в г. Ханты-Мансийске и представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщает пресс-служба СКР в Telegram. Поводом для проверки послужила жалоба в социальных сетях от 70-летнего инвалида, которому около часа пришлось ждать общественный транспорт, чтобы попасть в больницу. Также отмечается, что жители Ханты-Мансийска неоднократно жаловались на расписание общественного транспорта в администрацию города. Ранее URA.RU рассказало, что в Ханты-Мансийске и других городах ХМАО из-за морозов отменили часть автобусных рейсов. Ранее, на время новогодних каникул, в Ханты-Мансийске со школьников перестали брать плату за проезд.