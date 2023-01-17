17 января 2023

Глава СКР Бастрыкин организовал проверку из-за жалоб жителей ХМАО на автобусное сообщение

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вручение
Александр Бастрыкин поручил проверить работу общественного транспорта в Ханты-Мансийске Фото:

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту ненадлежащего транспортного сообщения в Ханты-Мансийске. Об этом сообщает telegram-канал «Информационный центр СК России».

«Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по ХМАО Михаилу Мокшину провести процессуальную проверку по информации о ненадлежащем транспортном сообщении в г. Ханты-Мансийске и представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщает пресс-служба СКР в Telegram.

Поводом для проверки послужила жалоба в социальных сетях от 70-летнего инвалида, которому около часа пришлось ждать общественный транспорт, чтобы попасть в больницу. Также отмечается, что жители Ханты-Мансийска неоднократно жаловались на расписание общественного транспорта в администрацию города.

Ранее URA.RU рассказало, что в Ханты-Мансийске и других городах ХМАО из-за морозов отменили часть автобусных рейсов. Ранее, на время новогодних каникул, в Ханты-Мансийске со школьников перестали брать плату за проезд.

Тысячи югорчан читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки».

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту ненадлежащего транспортного сообщения в Ханты-Мансийске. Об этом сообщает telegram-канал «Информационный центр СК России». «Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по ХМАО Михаилу Мокшину провести процессуальную проверку по информации о ненадлежащем транспортном сообщении в г. Ханты-Мансийске и представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщает пресс-служба СКР в Telegram. Поводом для проверки послужила жалоба в социальных сетях от 70-летнего инвалида, которому около часа пришлось ждать общественный транспорт, чтобы попасть в больницу. Также отмечается, что жители Ханты-Мансийска неоднократно жаловались на расписание общественного транспорта в администрацию города. Ранее URA.RU рассказало, что в Ханты-Мансийске и других городах ХМАО из-за морозов отменили часть автобусных рейсов. Ранее, на время новогодних каникул, в Ханты-Мансийске со школьников перестали брать плату за проезд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...