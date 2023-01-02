02 января 2023
01 января 2023
31 декабря 2022

Школьникам Ханты-Мансийска отменили платный проезд в автобусе на новогодние каникулы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Городские зарисовки. Челябинск, снег, пешеход, зима, остановка общественного транспорта, маршрутка, городской транспорт, автотранспорт, масочный режим
В мэрии планируют полностью отменить плату за проезд для школьников Фото:

В Ханты-Мансийске проезд для школьников в городском пассажирском автотранспорте будет бесплатным до 8 января. Информацию об этом опубликовали на сайте городской администрации.

«В Ханты-Мансийске во время новогодних каникул проезд школьников в общественном транспорте остается бесплатным. Такая возможность продлится до 8 января», — сообщили в мэрии Ханты-Мансийска.

Помимо этого в мэрии добавили, что сейчас в администрации прорабатывается вопрос об освобождении школьников от уплаты проезда не только в каникулы. Чиновники планируют сделать проезд для учеников в пассажирском автотранспорте бесплатным круглогодично.

Ранее URA.RU сообщало, что мэр Ханты-Мансийска запустил бесплатный автобус в новогоднюю ночь. Жителей освободили от оплаты проезда в самом популярном маршруте.

Тысячи югорчан читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки».

В Ханты-Мансийске проезд для школьников в городском пассажирском автотранспорте будет бесплатным до 8 января. Информацию об этом опубликовали на сайте городской администрации. «В Ханты-Мансийске во время новогодних каникул проезд школьников в общественном транспорте остается бесплатным. Такая возможность продлится до 8 января», — сообщили в мэрии Ханты-Мансийска. Помимо этого в мэрии добавили, что сейчас в администрации прорабатывается вопрос об освобождении школьников от уплаты проезда не только в каникулы. Чиновники планируют сделать проезд для учеников в пассажирском автотранспорте бесплатным круглогодично. Ранее URA.RU сообщало, что мэр Ханты-Мансийска запустил бесплатный автобус в новогоднюю ночь. Жителей освободили от оплаты проезда в самом популярном маршруте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...