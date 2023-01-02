Школьникам Ханты-Мансийска отменили платный проезд в автобусе на новогодние каникулы

В Ханты-Мансийске проезд для школьников в городском пассажирском автотранспорте будет бесплатным до 8 января. Информацию об этом опубликовали на сайте городской администрации.
«В Ханты-Мансийске во время новогодних каникул проезд школьников в общественном транспорте остается бесплатным. Такая возможность продлится до 8 января», — сообщили в мэрии Ханты-Мансийска.
Помимо этого в мэрии добавили, что сейчас в администрации прорабатывается вопрос об освобождении школьников от уплаты проезда не только в каникулы. Чиновники планируют сделать проезд для учеников в пассажирском автотранспорте бесплатным круглогодично.
Ранее URA.RU сообщало, что мэр Ханты-Мансийска запустил бесплатный автобус в новогоднюю ночь. Жителей освободили от оплаты проезда в самом популярном маршруте.
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