19 января 2023

Аэропорт Нижневартовска собирается увеличить число авиарейсов в Москву

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Ханты-Мансийск, utair, аэропорт ханты-мансийск, юграавиа, ютейр, ютэйр
Нижневартовский аэропорт планирует увеличить число рейсов в Москву Фото:

Нижневартовский аэропорт планирует увеличить количество прямых рейсов на популярном у горожан направлении Москва-Нижневартовск-Москва. В руководстве предприятия корреспонденту URA.RU сообщили, что в настоящее время аэропорт договаривается с авиакомпаниями.

«По увеличению количества рейсов в столицу в данный момент ведутся переговоры с компаниями Аэрофлот, Utair, Ямал, Уральские авиалинии. В зимнем расписании 2021—2022 года на направлении Москва-Нижневартовск-Москва выполнялись три рейса в день в ноябре, второй половине декабря и первой половине января, остальное время ежедневно летали два рейса», — прокомментировал генеральный директор Нижневартовского аэропорта Олег Метелица.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Нижневартовска жалуются на сокращение количества прямых рейсов до столицы. Сейчас ежедневно в столицу летает только один самолет авиакомпании «Аэрофлот».

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Нижневартовский аэропорт планирует увеличить количество прямых рейсов на популярном у горожан направлении Москва-Нижневартовск-Москва. В руководстве предприятия корреспонденту URA.RU сообщили, что в настоящее время аэропорт договаривается с авиакомпаниями. «По увеличению количества рейсов в столицу в данный момент ведутся переговоры с компаниями Аэрофлот, Utair, Ямал, Уральские авиалинии. В зимнем расписании 2021—2022 года на направлении Москва-Нижневартовск-Москва выполнялись три рейса в день в ноябре, второй половине декабря и первой половине января, остальное время ежедневно летали два рейса», — прокомментировал генеральный директор Нижневартовского аэропорта Олег Метелица. Ранее URA.RU сообщало, что жители Нижневартовска жалуются на сокращение количества прямых рейсов до столицы. Сейчас ежедневно в столицу летает только один самолет авиакомпании «Аэрофлот».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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