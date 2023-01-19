Аэропорт Нижневартовска собирается увеличить число авиарейсов в Москву

Нижневартовский аэропорт планирует увеличить число рейсов в Москву Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Нижневартовский аэропорт планирует увеличить количество прямых рейсов на популярном у горожан направлении Москва-Нижневартовск-Москва. В руководстве предприятия корреспонденту URA.RU сообщили, что в настоящее время аэропорт договаривается с авиакомпаниями.

«По увеличению количества рейсов в столицу в данный момент ведутся переговоры с компаниями Аэрофлот, Utair, Ямал, Уральские авиалинии. В зимнем расписании 2021—2022 года на направлении Москва-Нижневартовск-Москва выполнялись три рейса в день в ноябре, второй половине декабря и первой половине января, остальное время ежедневно летали два рейса», — прокомментировал генеральный директор Нижневартовского аэропорта Олег Метелица.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Нижневартовска жалуются на сокращение количества прямых рейсов до столицы. Сейчас ежедневно в столицу летает только один самолет авиакомпании «Аэрофлот».