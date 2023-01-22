22 января 2023
21 января 2023

Бастрыкин взял на контроль дело безработного мигранта, задавившего женщину в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вручение
Александр Бастрыкин требует возбудить уголовное дело в отношении перевозчика Фото:

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль расследование гибели женщины в Челябинске под колесами рейсового автобуса, которым управлял безработный мигрант. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, Бастрыкин поручил главе регионального управления СКР Петру Решетникову доложить о ходе проверки.

«Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Геннадьевичу Решетникову возбудить уголовное дело по данному факту и представить доклад о ходе и результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщили URA.RU в пресс-службе СК РФ.

По данным URA.RU, речь идет о возбуждении уголовного дела в отношении перевозчика. Бастрыкин поручил привлечь его к ответственности по ст. 238 УК РФ.

Мигрант сбил 76-летнюю женщину 20 января. От удара она погибла. В отношении водителя, жителя Кыргызстана, возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель человека). Во время проверки выяснилось, что он не имеет официального трудоустройства и ездит на технически не исправном автобусе. Он был задержан и отправлен в изолятор временного содержания. Во время допроса ему понадобился переводчик.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тысячи челябинцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль расследование гибели женщины в Челябинске под колесами рейсового автобуса, которым управлял безработный мигрант. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, Бастрыкин поручил главе регионального управления СКР Петру Решетникову доложить о ходе проверки. «Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Геннадьевичу Решетникову возбудить уголовное дело по данному факту и представить доклад о ходе и результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщили URA.RU в пресс-службе СК РФ. По данным URA.RU, речь идет о возбуждении уголовного дела в отношении перевозчика. Бастрыкин поручил привлечь его к ответственности по ст. 238 УК РФ. Мигрант сбил 76-летнюю женщину 20 января. От удара она погибла. В отношении водителя, жителя Кыргызстана, возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель человека). Во время проверки выяснилось, что он не имеет официального трудоустройства и ездит на технически не исправном автобусе. Он был задержан и отправлен в изолятор временного содержания. Во время допроса ему понадобился переводчик.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...