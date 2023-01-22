На трассе между Челябинском и границей Казахстана ограничат движение

По дороге к казахской границе челябинским водителям придется задержаться (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На двух участках федеральной трассы А-310, связывающей Челябинскую область с Казахстаном, 24 и 25 января временно ограничат движение. Об этом сообщили URA.RU в ФКУ «Упрдор «Южный Урал».

«На федеральной автомобильной дороге А-310 Челябинск — Троицк — граница с Республикой Казахстан на 41-м километре (в районе СНТ „Кузнец-3“ в Еткульском районе) и на 49-м километре (рядом с Еманжелинском) вводится временное ограничение. В первом случае, 25 января временно будет снижена скорость движения с 01:00 до 03:30, а с 02:00 до 02:40 движение транспорта полностью остановится. На 49-м километре скорость будет ограничена 24 января с 22:00 до 01:00, а полная остановка продлится с 23:00 до 23:40», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Там добавили, что дорожники намерены установить в это время модульные пешеходные переходы через дорожное полотно. Водителей просят учесть эти планы перед поездками.