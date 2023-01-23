В Челябинской области осудили экс-главу поселка, пойманную на взятках

24 января 2023 в 13:03 Размер текста - 17 +

Главу Бердяуша приговорили к шести годам условного срока Фото: Алексей Андронов © URA.RU Бывшего главу Бердяушского городского поселения (Челябинская область) Надежду Салионову, обвиняемую в получении взятках, признали виновной в совершении преступления. Об этом URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. «Ей назначено наказание в виде шести лет лишения свободы условно, с испытательным сроком четыре года и штрафом 1,3 млн рублей. Также ей запрещено занимать должности, связанные с выполнением определенных функций в государственных органах и органах местного самоуправления на такой же срок», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. В ведомстве отметили, что сторона обвинения также добилась удовлетворения иска о взыскании с Салионовой в доход государства 65 тысяч рублей, которые она получила в качестве взятки. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. Салионову задержали в марте 2022 года. Преступления были выявлены сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, они же занимались оперативным сопровождением расследования. По версии следствия, экс-глава за взятки предоставляла одной из компаний преимущество при подписании контрактов на ремонт центральной котельной поселка. Также она оплатила свой административный штраф деньгами, которые провела по бумагам как премии сотрудникам администрации.

Бывшего главу Бердяушского городского поселения (Челябинская область) Надежду Салионову, обвиняемую в получении взятках, признали виновной в совершении преступления. Об этом URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. «Ей назначено наказание в виде шести лет лишения свободы условно, с испытательным сроком четыре года и штрафом 1,3 млн рублей. Также ей запрещено занимать должности, связанные с выполнением определенных функций в государственных органах и органах местного самоуправления на такой же срок», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. В ведомстве отметили, что сторона обвинения также добилась удовлетворения иска о взыскании с Салионовой в доход государства 65 тысяч рублей, которые она получила в качестве взятки. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. Салионову задержали в марте 2022 года. Преступления были выявлены сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, они же занимались оперативным сопровождением расследования. По версии следствия, экс-глава за взятки предоставляла одной из компаний преимущество при подписании контрактов на ремонт центральной котельной поселка. Также она оплатила свой административный штраф деньгами, которые провела по бумагам как премии сотрудникам администрации.