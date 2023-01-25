Силовики РФ пресекли финансирование терактов СБУ на Херсонщине

Российские силовики раскрыли планы СБУ по совершению терактов на Херсонщине Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российские силовые ведомства пресекли канал финансирования сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), которые планировали совершение терактов на территории Херсонской области. Об этом рассказал представитель силовых структур РФ в регионе.

«Российским силовикам стало известно, что спецслужбы Украины активно используют <…> агентуру для организации терактов и схронов с оружием, средствами поражения и взрывчатыми веществами на территории Херсонской области», — заявил источник в силовых ведомствах, слова которого приводит РИА Новости. Он также подчеркнул, что финансирование поступало от западных стран через банки Евросоюза.

Президент Украины Владимир Зеленский лично подтвердил причастность страны к совершению террористических актов. Среди таковых он обозначил и теракт на Крымском мосту, совершенный 8 октября. Причастность Евросоюза к спонсорству терроризма ранее заподозрил спикер Госдумы Вячеслав Володин, назвав США и ЕС пособниками государств-террористов.