Отец Сергий пообещал построить храм после выхода из тюрьмы

25 января 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

Отцу Сергею грозит семь лет лишения свободы по делу об экстремизме Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Дело отца Сергия Экс-схиигумен Среднеуральского женского монастыря отец Сергий (Николай Романов), приговоренный к 3,5 годам колонии, пообещал после выхода на свободу построить храм в Санкт-Петербурге. Об этом бывший священник заявил в последнем слове на заседании по второму уголовному делу об экстремизме, которое рассматривается в Бабушкинском районном суде Москвы. «Если будет воля Божия, и я выйду на свободу после гуманного приговора, то постараюсь со своими духовными чадами построить в Санкт Петербурге храм на две тысячи человек в честь и славу Святой Блаженной Ксении Петербургской. Это и будет мое покаяние. Церковь — духовная лечебница, нет непрощенных грехов, есть нераскаянные», — сказал Романов, текст его последнего слова опубликовал telegram-канал «Защита отца Сергия». Ранее прокуратура попросила суд отправить Романова в колонию на семь лет по делу об экстремизме. На заседании экс-схиигумен с иронией поблагодарил представительницу гособвинения за то, что она верит в его здоровье, и в то, что он доживет до истечения срока. В марте Сергию исполнится 68 лет. Суд по делу об экстремизме стал вторым процессом над Сергием с того момента, как он возглавил Среднеуральский женский монастырь. В 2021 году Романов получил приговор за склонение к суициду, нарушение права на свободу вероисповедания и самоуправство. По тому делу экс-схиигумена отправили в колонию на 3,5 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Экс-схиигумен Среднеуральского женского монастыря отец Сергий (Николай Романов), приговоренный к 3,5 годам колонии, пообещал после выхода на свободу построить храм в Санкт-Петербурге. Об этом бывший священник заявил в последнем слове на заседании по второму уголовному делу об экстремизме, которое рассматривается в Бабушкинском районном суде Москвы. «Если будет воля Божия, и я выйду на свободу после гуманного приговора, то постараюсь со своими духовными чадами построить в Санкт Петербурге храм на две тысячи человек в честь и славу Святой Блаженной Ксении Петербургской. Это и будет мое покаяние. Церковь — духовная лечебница, нет непрощенных грехов, есть нераскаянные», — сказал Романов, текст его последнего слова опубликовал telegram-канал «Защита отца Сергия». Ранее прокуратура попросила суд отправить Романова в колонию на семь лет по делу об экстремизме. На заседании экс-схиигумен с иронией поблагодарил представительницу гособвинения за то, что она верит в его здоровье, и в то, что он доживет до истечения срока. В марте Сергию исполнится 68 лет. Суд по делу об экстремизме стал вторым процессом над Сергием с того момента, как он возглавил Среднеуральский женский монастырь. В 2021 году Романов получил приговор за склонение к суициду, нарушение права на свободу вероисповедания и самоуправство. По тому делу экс-схиигумена отправили в колонию на 3,5 года.