24 января 2023

Отец Сергий пообещал построить храм после выхода из тюрьмы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По приговору отцу Сергию. Москва, романов николай, отец сергий
Отцу Сергею грозит семь лет лишения свободы по делу об экстремизме Фото:
новость из сюжета
Дело отца Сергия

Экс-схиигумен Среднеуральского женского монастыря отец Сергий (Николай Романов), приговоренный к 3,5 годам колонии, пообещал после выхода на свободу построить храм в Санкт-Петербурге. Об этом бывший священник заявил в последнем слове на заседании по второму уголовному делу об экстремизме, которое рассматривается в Бабушкинском районном суде Москвы.

«Если будет воля Божия, и я выйду на свободу после гуманного приговора, то постараюсь со своими духовными чадами построить в Санкт Петербурге храм на две тысячи человек в честь и славу Святой Блаженной Ксении Петербургской. Это и будет мое покаяние. Церковь — духовная лечебница, нет непрощенных грехов, есть нераскаянные», — сказал Романов, текст его последнего слова опубликовал telegram-канал «Защита отца Сергия».

Ранее прокуратура попросила суд отправить Романова в колонию на семь лет по делу об экстремизме. На заседании экс-схиигумен с иронией поблагодарил представительницу гособвинения за то, что она верит в его здоровье, и в то, что он доживет до истечения срока. В марте Сергию исполнится 68 лет.

Суд по делу об экстремизме стал вторым процессом над Сергием с того момента, как он возглавил Среднеуральский женский монастырь. В 2021 году Романов получил приговор за склонение к суициду, нарушение права на свободу вероисповедания и самоуправство. По тому делу экс-схиигумена отправили в колонию на 3,5 года.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское чтиво».

Экс-схиигумен Среднеуральского женского монастыря отец Сергий (Николай Романов), приговоренный к 3,5 годам колонии, пообещал после выхода на свободу построить храм в Санкт-Петербурге. Об этом бывший священник заявил в последнем слове на заседании по второму уголовному делу об экстремизме, которое рассматривается в Бабушкинском районном суде Москвы. «Если будет воля Божия, и я выйду на свободу после гуманного приговора, то постараюсь со своими духовными чадами построить в Санкт Петербурге храм на две тысячи человек в честь и славу Святой Блаженной Ксении Петербургской. Это и будет мое покаяние. Церковь — духовная лечебница, нет непрощенных грехов, есть нераскаянные», — сказал Романов, текст его последнего слова опубликовал telegram-канал «Защита отца Сергия». Ранее прокуратура попросила суд отправить Романова в колонию на семь лет по делу об экстремизме. На заседании экс-схиигумен с иронией поблагодарил представительницу гособвинения за то, что она верит в его здоровье, и в то, что он доживет до истечения срока. В марте Сергию исполнится 68 лет. Суд по делу об экстремизме стал вторым процессом над Сергием с того момента, как он возглавил Среднеуральский женский монастырь. В 2021 году Романов получил приговор за склонение к суициду, нарушение права на свободу вероисповедания и самоуправство. По тому делу экс-схиигумена отправили в колонию на 3,5 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...