В Екатеринбурге пропал восьмилетний мальчик. Фото

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Город. Курган, дети, школьники, мальчики, ученики, школьный рюкзак
Восьмилетний екатеринбуржец не вернулся домой из школы Фото:

В Екатеринбурге волонтеры разыскивают восьмилетнего Руслана Ахматова, пропавшего 25 января. Ребенок не вернулся домой после уроков. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

«25 января не вернулся домой из школы. Приметы: рост 125 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Одежда: темно-зеленая куртка, черные штаны и ботинки, бордово-красная шапка. С собой черный рюкзак», — говорится в ориентировке.

К поискам Руслана просят подключиться добровольцев. Тех, кто видел мальчика, просят обратиться по номеру +7 (953) 053-04-83 или по телефону 112.

19 января в Полевском пропали две девочки 14 и 15 лет. Найти их удалось только к вечеру шестого дня, 24 января. Как пояснили сами девушки причину своего ухода, они просто хотели погулять.

Фото:

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В Екатеринбурге волонтеры разыскивают восьмилетнего Руслана Ахматова, пропавшего 25 января. Ребенок не вернулся домой после уроков. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт». «25 января не вернулся домой из школы. Приметы: рост 125 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Одежда: темно-зеленая куртка, черные штаны и ботинки, бордово-красная шапка. С собой черный рюкзак», — говорится в ориентировке. К поискам Руслана просят подключиться добровольцев. Тех, кто видел мальчика, просят обратиться по номеру +7 (953) 053-04-83 или по телефону 112. 19 января в Полевском пропали две девочки 14 и 15 лет. Найти их удалось только к вечеру шестого дня, 24 января. Как пояснили сами девушки причину своего ухода, они просто хотели погулять.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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