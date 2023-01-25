Восьмилетний екатеринбуржец не вернулся домой из школы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге волонтеры разыскивают восьмилетнего Руслана Ахматова, пропавшего 25 января. Ребенок не вернулся домой после уроков. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

«25 января не вернулся домой из школы. Приметы: рост 125 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Одежда: темно-зеленая куртка, черные штаны и ботинки, бордово-красная шапка. С собой черный рюкзак», — говорится в ориентировке.

К поискам Руслана просят подключиться добровольцев. Тех, кто видел мальчика, просят обратиться по номеру +7 (953) 053-04-83 или по телефону 112.

19 января в Полевском пропали две девочки 14 и 15 лет. Найти их удалось только к вечеру шестого дня, 24 января. Как пояснили сами девушки причину своего ухода, они просто хотели погулять.