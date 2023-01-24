В свердловском городе нашли пропавших девочек

В Полевском нашли двух пропавших несовершеннолетних девочек
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Площадь Ленина. Курган, ученики, девочки, дети, зимние каникулы, зима, ученицы
Сотрудники полевского МВД нашли пропавших несовершеннолетних детей Фото:

В Полевском (Свердловская область) сотрудники местного отделения МВД России нашли пропавших несовершеннолетних девочек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МВД Полевского.

«Вечером 24 января пропавшие подростки 14 и 15 лет позвонили начальнику ПДН и попросили их забрать. Как пояснили сами девушки причину своего ухода, они просто хотели погулять. Противоправных действий в отношении несовершеннолетних совершено не было», — рассказали в пресс-службе МВД.

В настоящее время обе девочки доставлены в отдел полиции, также будут вызваны их опекун и представитель центра социальной помощи. С несовершеннолетними проводится беседа.

Ранее URA.RU сообщало, что в Полевском пропали две девочки 14 и 15 лет. Они потерялись в один день.

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В Полевском (Свердловская область) сотрудники местного отделения МВД России нашли пропавших несовершеннолетних девочек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МВД Полевского. «Вечером 24 января пропавшие подростки 14 и 15 лет позвонили начальнику ПДН и попросили их забрать. Как пояснили сами девушки причину своего ухода, они просто хотели погулять. Противоправных действий в отношении несовершеннолетних совершено не было», — рассказали в пресс-службе МВД. В настоящее время обе девочки доставлены в отдел полиции, также будут вызваны их опекун и представитель центра социальной помощи. С несовершеннолетними проводится беседа. Ранее URA.RU сообщало, что в Полевском пропали две девочки 14 и 15 лет. Они потерялись в один день.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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