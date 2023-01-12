Экс-глава отделения ПФР в Пермском крае нашел новую работу

Бывший руководитель отделения Пенсионного фонда РФ (ПФР) в Пермском крае Станислав Аврончук нашел новую работу. Он трудоустроился помощником управляющего краевым отделением Социального фонда.
«В отделении Соцфонда рассказали, что Станислав Аврончук, который ранее руководил отделением ПФР по Пермскому краю, продолжает работу в отделении Социального фонда России по Пермскому краю. Сейчас он занимает должность помощника управляющего отделением фонда», — сообщает «АИФ Прикамье».
Ранее URA.RU сообщало, что возглавлявший с 1991 года Пермское отделение Пенсионного фонда Станислав Аврончук покинул свой пост. Это произошло на фоне объединения ПФР с Фондом социального страхования (ФСС) и образования Социального фонда России.
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Бывший руководитель отделения Пенсионного фонда РФ (ПФР) в Пермском крае Станислав Аврончук нашел новую работу. Он трудоустроился помощником управляющего краевым отделением Социального фонда. «В отделении Соцфонда рассказали, что Станислав Аврончук, который ранее руководил отделением ПФР по Пермскому краю, продолжает работу в отделении Социального фонда России по Пермскому краю. Сейчас он занимает должность помощника управляющего отделением фонда», — сообщает «АИФ Прикамье». Ранее URA.RU сообщало, что возглавлявший с 1991 года Пермское отделение Пенсионного фонда Станислав Аврончук покинул свой пост. Это произошло на фоне объединения ПФР с Фондом социального страхования (ФСС) и образования Социального фонда России.