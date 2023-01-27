В Центробанке заявили о рекордном росте средств россиян

По итогам декабря прошлого года средства россиян выросли на рекордные 2,5 триллиона рублей, а их годовой прирост составил 6,9%, что выше итогов 2021 года. Об этом сообщили в Центробанке РФ.
«В декабре средства населения выросли на рекордные 2,5 трлн руб. (+7,6%) только за счет увеличения рублевых остатков (+2,6 трлн руб., +8,7%). В результате годовой прирост средств физлиц составил 6,9%, что даже выше, чем в 2021 году (+5,7%)», — говорится в материале Банка России, опубликованном на его официальном сайте.
В ЦБ РФ пояснили, что такое увеличение средств россиян обусловлено авансированием январских соцплатежей и пенсий, а также ростом средств граждан в рублях на текущих счетах и срочных вкладах. В Минфине РФ уточняли, что на индексацию соцвыплат российское правительство потратило 150 миллиардов рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что с 1 февраля 2023 года будут проиндексированы более сорока выплат россиянам. В частности, будут увеличены маткапитал и выплаты ветеранам.
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