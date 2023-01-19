Власти потратят 150 млрд рублей на индексацию соцвыплат

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Выплаты россиянам будут увеличены, отметили в Минфине Фото:

Российское правительство потратит более 150 миллиардов рублей на индексацию социальных выплат россиянам в 2023 году. Об этом сообщили в Минфине России.

«Более 150 млрд рублей будет направлено на индексацию социальных выплат в 2023 году», — говорится в сообщении Минфина РФ, опубликованном в его telegram-канале. Как уточнили в министерстве, выделенные средства пойдут на индексацию ежемесячных выплат инвалидам, пособий по уходу за ребенком, и других 38 льгот.

Правительство также увеличит и размер маткапитала. Как пояснили в Минфине России, на первого ребенка он увеличится на 62,5 тысячи и составит 587 тысяч рублей, на второго — 775,6 тысяч.

Индексации выплат россиянам ранее анонсировали в Минтруде России. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщал, что общая индексация соцвыплат с 1 февраля составит 11,9%, отмечает «Федеральное агентство новостей». Ранее президент России Владимир Путин также поручил правительству провести индексацию зарплат бюджетников.

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Российское правительство потратит более 150 миллиардов рублей на индексацию социальных выплат россиянам в 2023 году. Об этом сообщили в Минфине России. «Более 150 млрд рублей будет направлено на индексацию социальных выплат в 2023 году», — говорится в сообщении Минфина РФ, опубликованном в его telegram-канале. Как уточнили в министерстве, выделенные средства пойдут на индексацию ежемесячных выплат инвалидам, пособий по уходу за ребенком, и других 38 льгот. Правительство также увеличит и размер маткапитала. Как пояснили в Минфине России, на первого ребенка он увеличится на 62,5 тысячи и составит 587 тысяч рублей, на второго — 775,6 тысяч. Индексации выплат россиянам ранее анонсировали в Минтруде России. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщал, что общая индексация соцвыплат с 1 февраля составит 11,9%, отмечает «Федеральное агентство новостей». Ранее президент России Владимир Путин также поручил правительству провести индексацию зарплат бюджетников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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