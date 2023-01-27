Здание клуба Gold в Екатеринбурге продали, чтобы открыть семейный ресторан

Новым владельцем здания на Ткачей, 9 стала сеть термальных курортов Baden Family Владимир Жабриков © URA.RU

Acons Group, застройщик Clever Park, которому принадлежало здание бывшего клуба Gold на Ткачей, 9 возле парка Маяковского, избавился от него. Здание выкупила компания Baden Family, владеющая сетью термальных курортов, чтобы открыть там семейный ресторан. Об этом рассказал владелец Baden Family Евгений Кононов.

«Это будет ресторан с мировым именем», — цитирует бизнесмена 66.RU. Предполагается, что в здании бывшего клуба Gold откроется семейный ресторан, его концепция еще дорабатывается.

«Здание нам долгое время принадлежало, но мы никогда не рассматривали его как профильный бизнес. На сегодняшний день мы подобрали достойного собственника, который сможет вдохнуть в объект новую жизнь», — добавил в свою очередь застройщик Acons Group Иван Кузнецов.

В 2018 году Acons Group купила здание клуба Gold. Владелец рассматривал разные варианты, что открыть в здании — от ресторана до детского центра робототехники.