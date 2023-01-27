27 января 2023

В Новоуральск с передовой вернулись более 100 военных. Фото, видео

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Военных с передовой встречали с флагами и шариками Фото:
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В Новоуральск Свердловской области вернулись с передовой свыше 100 военных. Их торжественно встретили местные жители с флагами, шариками и сиренами. Об этом сообщается в соцсетях.

«Больше 100 военнослужащих воинской части вернулись сегодня из зоны проведения СВО. Торжественно поприветствовать героев пришли почти 300 новоуральцев», — говорится в сообществе «NVK | Новоуральск ВКонтакте».

В комментариях десятки людей поздравляют мужчин с возвращением домой. Ранее стало известно, что 6 октября жители Новоуральска с плакатами и аплодисментами встретили участников спецоперации, вернувшихся домой.

Героев СВО встречают сотни жителей Новоуральска

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В Новоуральск Свердловской области вернулись с передовой свыше 100 военных. Их торжественно встретили местные жители с флагами, шариками и сиренами. Об этом сообщается в соцсетях. «Больше 100 военнослужащих воинской части вернулись сегодня из зоны проведения СВО. Торжественно поприветствовать героев пришли почти 300 новоуральцев», — говорится в сообществе «NVK | Новоуральск ВКонтакте». В комментариях десятки людей поздравляют мужчин с возвращением домой. Ранее стало известно, что 6 октября жители Новоуральска с плакатами и аплодисментами встретили участников спецоперации, вернувшихся домой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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