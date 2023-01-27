Военных с передовой встречали с флагами и шариками
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Новоуральск Свердловской области вернулись с передовой свыше 100 военных. Их торжественно встретили местные жители с флагами, шариками и сиренами. Об этом сообщается в соцсетях.
«Больше 100 военнослужащих воинской части вернулись сегодня из зоны проведения СВО. Торжественно поприветствовать героев пришли почти 300 новоуральцев», — говорится в сообществе «NVK | Новоуральск ВКонтакте».
В комментариях десятки людей поздравляют мужчин с возвращением домой. Ранее стало известно, что 6 октября жители Новоуральска с плакатами и аплодисментами встретили участников спецоперации, вернувшихся домой.
Героев СВО встречают сотни жителей Новоуральска
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