В Новоуральск с передовой вернулись более 100 военных. Фото, видео

28 января 2023 в 20:30 Размер текста - 17 +

Военных с передовой встречали с флагами и шариками Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Новоуральск Свердловской области вернулись с передовой свыше 100 военных. Их торжественно встретили местные жители с флагами, шариками и сиренами. Об этом сообщается в соцсетях. «Больше 100 военнослужащих воинской части вернулись сегодня из зоны проведения СВО. Торжественно поприветствовать героев пришли почти 300 новоуральцев», — говорится в сообществе «NVK | Новоуральск ВКонтакте». В комментариях десятки людей поздравляют мужчин с возвращением домой. Ранее стало известно, что 6 октября жители Новоуральска с плакатами и аплодисментами встретили участников спецоперации, вернувшихся домой. Героев СВО встречают сотни жителей Новоуральска Сообщество «NVK | Новоуральск ВКонтакте»

В Новоуральск Свердловской области вернулись с передовой свыше 100 военных. Их торжественно встретили местные жители с флагами, шариками и сиренами. Об этом сообщается в соцсетях. «Больше 100 военнослужащих воинской части вернулись сегодня из зоны проведения СВО. Торжественно поприветствовать героев пришли почти 300 новоуральцев», — говорится в сообществе «NVK | Новоуральск ВКонтакте». В комментариях десятки людей поздравляют мужчин с возвращением домой. Ранее стало известно, что 6 октября жители Новоуральска с плакатами и аплодисментами встретили участников спецоперации, вернувшихся домой.