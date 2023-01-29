В Испании раскрыли планы США по расчленению России

Rebelion: США устроили украинский конфликт, чтобы завладеть ресурсами России

29 января 2023 в 16:31 Размер текста - 17 +

США хотят расчленить Россию, считает испанский журналист Иджинио Поло Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинский конфликт был искусственно спровоцирован бизнес-элитами США, чтобы расколоть территорию России и получить доступ к ее нефтяным и газовым ресурсам. Об этом рассказал испанский журналист Иджинио Поло. «Запад увидел в украинском вопросе хороший повод для осуществления своего злого умысла по расчленению России», — сказал Поло испанскому изданию Rebelion. Он рассказал, что США заранее направляли на Украину своих инструкторов для обучения украинских военных, а также развернули мощную информационную кампанию. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев ранее заявлял, что США готовились к конфликту с Россией сознательно, а Украина — только инструмент для ведения прокси-войны. Он отметил, что США не намерены завершать эту конфронтацию, она продолжится и после окончания спецоперации.

Украинский конфликт был искусственно спровоцирован бизнес-элитами США, чтобы расколоть территорию России и получить доступ к ее нефтяным и газовым ресурсам. Об этом рассказал испанский журналист Иджинио Поло. «Запад увидел в украинском вопросе хороший повод для осуществления своего злого умысла по расчленению России», — сказал Поло испанскому изданию Rebelion. Он рассказал, что США заранее направляли на Украину своих инструкторов для обучения украинских военных, а также развернули мощную информационную кампанию. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев ранее заявлял, что США готовились к конфликту с Россией сознательно, а Украина — только инструмент для ведения прокси-войны. Он отметил, что США не намерены завершать эту конфронтацию, она продолжится и после окончания спецоперации.