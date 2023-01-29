29 января 2023
28 января 2023
27 января 2023

В Челябинской области 30 лет спустя раскрыто жестокое убийство двух девушек

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения содержания под стражей начальника налоговой службы по Курганской области Владимира Рыжука. Курган, следователь ск, следственный комитет, шеврон следственного комитета
Подсудимого приговорили к 22-годам в колонии строгого режима Фото:

В Миассе Челябинской области раскрыли жестокое убийство двух девушек 30-ти летней давности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Подсудимый 55-лет совместно с другим лицом, в сентябре 1992 года, в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловали двух девушек. На следующий день задушили потерпевших и закопали в лесу. Мужчина признан виновным по п. п. „а“, „б“ ч. 2 ст. 131 УК РСФСР (изнасилование), п. п. „е“, „з“ ч. 2 ст. 102 УК РСФСР (убийство)», — уточнили в ведомстве.

Дело приостановили в 1993 году из-за того, что виновных не нашли. В январе 2022 года следствие возобновили, установив причастных к преступлению. Подсудимого приговорили к 22 годам в колонии строгого режима. Его соучастник находится в розыске.

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В Миассе Челябинской области раскрыли жестокое убийство двух девушек 30-ти летней давности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Подсудимый 55-лет совместно с другим лицом, в сентябре 1992 года, в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловали двух девушек. На следующий день задушили потерпевших и закопали в лесу. Мужчина признан виновным по п. п. „а“, „б“ ч. 2 ст. 131 УК РСФСР (изнасилование), п. п. „е“, „з“ ч. 2 ст. 102 УК РСФСР (убийство)», — уточнили в ведомстве. Дело приостановили в 1993 году из-за того, что виновных не нашли. В январе 2022 года следствие возобновили, установив причастных к преступлению. Подсудимого приговорили к 22 годам в колонии строгого режима. Его соучастник находится в розыске.
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