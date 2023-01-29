В Челябинской области 30 лет спустя раскрыто жестокое убийство двух девушек

30 января 2023 в 11:53 Размер текста - 17 +

Подсудимого приговорили к 22-годам в колонии строгого режима Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Миассе Челябинской области раскрыли жестокое убийство двух девушек 30-ти летней давности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Подсудимый 55-лет совместно с другим лицом, в сентябре 1992 года, в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловали двух девушек. На следующий день задушили потерпевших и закопали в лесу. Мужчина признан виновным по п. п. „а“, „б“ ч. 2 ст. 131 УК РСФСР (изнасилование), п. п. „е“, „з“ ч. 2 ст. 102 УК РСФСР (убийство)», — уточнили в ведомстве. Дело приостановили в 1993 году из-за того, что виновных не нашли. В январе 2022 года следствие возобновили, установив причастных к преступлению. Подсудимого приговорили к 22 годам в колонии строгого режима. Его соучастник находится в розыске.

В Миассе Челябинской области раскрыли жестокое убийство двух девушек 30-ти летней давности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Подсудимый 55-лет совместно с другим лицом, в сентябре 1992 года, в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловали двух девушек. На следующий день задушили потерпевших и закопали в лесу. Мужчина признан виновным по п. п. „а“, „б“ ч. 2 ст. 131 УК РСФСР (изнасилование), п. п. „е“, „з“ ч. 2 ст. 102 УК РСФСР (убийство)», — уточнили в ведомстве. Дело приостановили в 1993 году из-за того, что виновных не нашли. В январе 2022 года следствие возобновили, установив причастных к преступлению. Подсудимого приговорили к 22 годам в колонии строгого режима. Его соучастник находится в розыске.