Парижские ученые обвинили мировую элиту в загрязнении воздуха

31 января 2023 в 12:48 Размер текста - 17 +

Ученые анализировали углеродный след от товаров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Самые богатые люди в мире сильнее остальных загрязняют окружающую среду. Об этом сообщили исследователи парижской «Лаборатории мирового неравенства» «10% наиболее загрязняющих окружающую среду людей в обществе несут ответственность почти за половину ежегодных выбросов парниковых газов в результате изменения климата, что создает „сильный стимул“ для политики, направленной на элиту», — передает Fanencial Times со ссылкой на отчет парижской «Лаборатории мирового неравенства». Исследование поддержала ООН. Ученые проанализировали загрязнение от потребляемых товаров и услуг в углеродных следах людей (масса выбросов парниковых газов из-за деятельности человека). Исследователи заявили о необходимости введения налога 1,5% на богатство для тех, кто наиболее сильно загрязняет окружающую среду. Ежегодно из-за болезней, которые возникают в результате загрязнения воздуха, умирают около 7 миллионов человек, сказал URA.RU профессор, академик ЕАЕН, член-корреспондент РАЕН, врач-токсиколог Михаил Кутушов. По его словам, особенно страдают люди, живущие рядом с промзоной или оживленными трассами. Также загрязнение воздуха негативно влияет на развитие плода во время беременности, сообщает «Ридус».

Самые богатые люди в мире сильнее остальных загрязняют окружающую среду. Об этом сообщили исследователи парижской «Лаборатории мирового неравенства» «10% наиболее загрязняющих окружающую среду людей в обществе несут ответственность почти за половину ежегодных выбросов парниковых газов в результате изменения климата, что создает „сильный стимул“ для политики, направленной на элиту», — передает Fanencial Times со ссылкой на отчет парижской «Лаборатории мирового неравенства». Исследование поддержала ООН. Ученые проанализировали загрязнение от потребляемых товаров и услуг в углеродных следах людей (масса выбросов парниковых газов из-за деятельности человека). Исследователи заявили о необходимости введения налога 1,5% на богатство для тех, кто наиболее сильно загрязняет окружающую среду. Ежегодно из-за болезней, которые возникают в результате загрязнения воздуха, умирают около 7 миллионов человек, сказал URA.RU профессор, академик ЕАЕН, член-корреспондент РАЕН, врач-токсиколог Михаил Кутушов. По его словам, особенно страдают люди, живущие рядом с промзоной или оживленными трассами. Также загрязнение воздуха негативно влияет на развитие плода во время беременности, сообщает «Ридус».