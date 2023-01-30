Бастрыкин занялся делом екатеринбуржца, которому обварило ноги кипятком на улице

31 января 2023 в 12:55 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке инцидента Владимир Андреев © URA.RU Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался случаем, когда екатеринбуржцу обварило ноги кипятком, залившим улицу Советскую в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель СК России поручил руководителю СУ по Свердловской области Михаилу Богинскому представить доклад о ходе проверки», – говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале СК России. В региональном управлении ведомства начали проверку происшествия. Инцидент произошел 18 января. На улице Советской, 58 в Екатеринбурге прорвало трубы с кипятком, из-за чего одна из машин застряла в асфальте. Очевидец рассказал, что выходивший из нее водитель не смог обойти лужу кипятка и обварил ноги. В пресс-службе «Екатеринбургской теплосетевой компании» сообщили, что машину достали из ямы, а мужчине возместят ущерб.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался случаем, когда екатеринбуржцу обварило ноги кипятком, залившим улицу Советскую в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель СК России поручил руководителю СУ по Свердловской области Михаилу Богинскому представить доклад о ходе проверки», – говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале СК России. В региональном управлении ведомства начали проверку происшествия. Инцидент произошел 18 января. На улице Советской, 58 в Екатеринбурге прорвало трубы с кипятком, из-за чего одна из машин застряла в асфальте. Очевидец рассказал, что выходивший из нее водитель не смог обойти лужу кипятка и обварил ноги. В пресс-службе «Екатеринбургской теплосетевой компании» сообщили, что машину достали из ямы, а мужчине возместят ущерб.