OnlyFans опроверг информацию о блокировке в РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ноутбуки и мобильники в руках. Москва, телефон, смартфон, мобильник, мобильный, мобильный телефон, телефон в руках, смартфон в руке
Проблемы у россиян с доступом к OnlyFans связаны с технической проблемой Фото:

Сервис OnlyFans опроверг информацию о блокировке пользователей из России. Проблемы с доступом к сайту вызваны техническими неполадками, сообщили в пресс-службе платформы.

«Возникла техническая проблема, которая затронула некоторые регионы. Проблема решена», — заявили в пресс-службе OnlyFans. Сообщение приводит телеканал НТВ.

Ранее стало известно, что OnlyFans перестал открываться у российских пользователей. При попытке зайти на сайт через российский IP адрес, пользователям приходило уведомление об ошибке, передает Sport24.

Только о важных и ключевых событиях России и мира пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.

Сервис OnlyFans опроверг информацию о блокировке пользователей из России. Проблемы с доступом к сайту вызваны техническими неполадками, сообщили в пресс-службе платформы. «Возникла техническая проблема, которая затронула некоторые регионы. Проблема решена», — заявили в пресс-службе OnlyFans. Сообщение приводит телеканал НТВ. Ранее стало известно, что OnlyFans перестал открываться у российских пользователей. При попытке зайти на сайт через российский IP адрес, пользователям приходило уведомление об ошибке, передает Sport24.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...