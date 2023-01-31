OnlyFans опроверг информацию о блокировке в РФ

Проблемы у россиян с доступом к OnlyFans связаны с технической проблемой
Сервис OnlyFans опроверг информацию о блокировке пользователей из России. Проблемы с доступом к сайту вызваны техническими неполадками, сообщили в пресс-службе платформы.
«Возникла техническая проблема, которая затронула некоторые регионы. Проблема решена», — заявили в пресс-службе OnlyFans. Сообщение приводит телеканал НТВ.
Ранее стало известно, что OnlyFans перестал открываться у российских пользователей. При попытке зайти на сайт через российский IP адрес, пользователям приходило уведомление об ошибке, передает
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