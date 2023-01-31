Курганцы отправили на фронт печи и местные газеты. Фото

01 февраля 2023 в 12:17 Размер текста - 17 +

Жители Курганской области передали землякам на фронт две печи-буржуйки и районные газеты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители Курганской области передали бойцам в зону спецоперации на Украине две печи-буржуйки, сладости, газеты и письма от детей. Об этом сообщается «Боевое слово». Белозерская районная газета» в социальной сети «ВКонтакте». «Жители села Нижнетобольное передали для наших земляков две печи-буржуйки. Также собрали для них табак, чай, сахар, конфеты, письма от школьников. А еще новости из дома — к землякам отправится и родная районная газета», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало курганский бойцы, участвующие в зоне спецоперации, получили газеты из родного региона. Военнослужащий рассказал на видео, что читает газету на фронте, чтобы узнавать о новостях из дома. О начале специальной военной операции на территории Украины стало известно 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявлял, что ее задачей является освобождение Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов, а также демилитаризация и денацификация страны. Жители села Нижнетобольное Белозерского округа передали две буржуйки и районные газеты на фронт Фото: группа «Боевое слово». Белозерская районная газета» в соцсети «ВКонтакте» Фото: группа «Боевое слово». Белозерская районная газета» в соцсети «ВКонтакте»

Жители Курганской области передали бойцам в зону спецоперации на Украине две печи-буржуйки, сладости, газеты и письма от детей. Об этом сообщается «Боевое слово». Белозерская районная газета» в социальной сети «ВКонтакте». «Жители села Нижнетобольное передали для наших земляков две печи-буржуйки. Также собрали для них табак, чай, сахар, конфеты, письма от школьников. А еще новости из дома — к землякам отправится и родная районная газета», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало курганский бойцы, участвующие в зоне спецоперации, получили газеты из родного региона. Военнослужащий рассказал на видео, что читает газету на фронте, чтобы узнавать о новостях из дома. О начале специальной военной операции на территории Украины стало известно 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявлял, что ее задачей является освобождение Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов, а также демилитаризация и денацификация страны.