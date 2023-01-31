На северо-западе Челябинска построят автоцентр БМВ

Новый автоцентр БМВ возведут на улице Братьев Кашириных в городе Челябинске Фото: Анна Майорова © URA.RU

Компания «М-Сервис», которая принадлежит челябинской предпринимательнице Ольге Ануфриевой, построит автоцентр БМВ с подземной автостоянкой на северо-западе, строительство будет вестись в два этапа. Публичные слушания на тему внесения изменений в проект пройдут в Доме архитектора 9 февраля.

«Провести публичные слушания по рассмотрению проекта по внесению изменений в части планируемых к размещению объектов капитального строительства на земельном участке документации по планировке территории в границах улиц Братьев Кашириных, Чичерина, Университетской Набережной, Академика Макеева в Калининском районе города Челябинска 9 февраля 2023 года. Направить Главе города Челябинска подготовленную документацию по планировке территории, протокол собрания участников публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний», — говорится в документации.

Согласно проекту, автоцентр БМВ будут строить в два этапа. На первом этапе строительства возведут часть автоцентра, площадь застройки составит 50 тысяч 710 квадратных метров. На втором этапе эта часть будет реконструирована и достроена, в результате построят одно общее здание. Реконструкция и строительство на втором этапе предполагает застройку еще 60 тысяч квадратных метров земельного участка. Техно-торговый центр и подземная автостоянка будут построены на втором этапе строительства. Площадь озеленения на первом и втором этапах строительства составит 20 тысяч 370 квадратных метров.

Компания «М-сервис» занимается розничной торговлей легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах. Согласно сервису «СБИС», учредителю компании Ольге Ануфриевой также принадлежат автосалон ООО «Техномоторс», автосервис ООО «Активпрофинвест», ООО «М-Сервис Плюс» (страхование и пенсионное обеспечение), ООО «Активавтопроф» (экспертные и оценочные услуги).

Новый автоцентр появится в Челябинске на улице Братьев Кашириных Скрин: Администрация г. Челябинска