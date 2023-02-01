В Перми оборонный завод заплатит за услуги бухгалтеров 60 млн рублей

01 февраля 2023 в 16:10 Размер текста - 17 +

Контракт на бухгалтерские услуги заключен на один год Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пермский оборонный завод «Протон-ПМ» заключил договор на оказание бухгалтерских услуг. Стоимость исполнения контракта — более 60 миллионов рублей. Исполнителем выбрано московское ООО «РК-Учет». Соответствующие документы опубликованы в сервисе СБИС. «Предмет договора: оказание услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета имущества, обязательств, капитала и хозяйственных операций. Сроки исполнения: с 01.01.2023 по 31.12.2023», — сообщается в документах. В договоре также уточняется, что контракт заключен с единственным исполнителем, который подал заявку на закупку. Оплата услуг бухгалтеров будет осуществляться ежеквартально. Как указано в СБИС, в ООО «РК-Учет» работают 15 сотрудников, их средняя заработная плата составляет 287 тысяч рублей в месяц. В 2021 году компания получила чистую прибыль в 15,2 млн рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что завод «Протон-ПМ» объявил конкурс на поставку оборудования на сумму более 500 миллионов рублей. Предприятие планирует закупить шесть фрезерных обрабатывающих центров.

Пермский оборонный завод «Протон-ПМ» заключил договор на оказание бухгалтерских услуг. Стоимость исполнения контракта — более 60 миллионов рублей. Исполнителем выбрано московское ООО «РК-Учет». Соответствующие документы опубликованы в сервисе СБИС. «Предмет договора: оказание услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета имущества, обязательств, капитала и хозяйственных операций. Сроки исполнения: с 01.01.2023 по 31.12.2023», — сообщается в документах. В договоре также уточняется, что контракт заключен с единственным исполнителем, который подал заявку на закупку. Оплата услуг бухгалтеров будет осуществляться ежеквартально. Как указано в СБИС, в ООО «РК-Учет» работают 15 сотрудников, их средняя заработная плата составляет 287 тысяч рублей в месяц. В 2021 году компания получила чистую прибыль в 15,2 млн рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что завод «Протон-ПМ» объявил конкурс на поставку оборудования на сумму более 500 миллионов рублей. Предприятие планирует закупить шесть фрезерных обрабатывающих центров.