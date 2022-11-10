10 ноября 2022

В Перми оборонный завод потратит полмиллиарда на закупку оборудования

© Служба новостей «URA.RU»
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День открытых дверей в Пермском техникуме промышленных и информационных технологий (ПТПИТ). Пермь, оператор станка, чпу
Подрядчик должен поставить оборудование и провести пусконаладочные работы Фото:

Пермское предприятие оборонно-промышленного комплекса «Протон-ПМ» объявило конкурс на поставку оборудования на сумму более полумиллиарда рублей. Речь о фрезерных обрабатывающих центрах, которые завод планирует закупить в количестве шести штук. Об этом сообщается в аукционной документации, опубликованной в сервисе «Сбербанк-АСТ».

«Тип оборудования: 5-ти осевой фрезерный обрабатывающий центр для высокоскоростной обработки в количестве двух штук, а также центр для высокоскоростной и силовой обработки в количестве четырех штук. Начальная и максимальная цена контракта — 599,1 млн рублей», — сообщается в техзадании к госзакупке.

В документе также уточняется, что оборудование предназначено для фрезерной обработки стержней со сплошной винтовой поверхностью и сложных деталей из труднообрабатываемых материалов. По условиям конкурса подрядчик обязан не только поставить технику, но также провести ее монтаж и пусконаладочные работы. Итоги аукциона должны подвести 30 ноября.

ОАО «Протон-ПМ» входит в состав НПО «Энергомаш» госкорпорации «Роскосмос». На сегодня предприятие выступает основным поставщиком литейной продукции для авиадвигателей ПС-90А и ПД-14. Ранее URA.RU рассказывало, что завод объявил срочный набор сотрудников. Расширение штата позволит реализовать текущие производственные планы.

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Пермское предприятие оборонно-промышленного комплекса «Протон-ПМ» объявило конкурс на поставку оборудования на сумму более полумиллиарда рублей. Речь о фрезерных обрабатывающих центрах, которые завод планирует закупить в количестве шести штук. Об этом сообщается в аукционной документации, опубликованной в сервисе «Сбербанк-АСТ». «Тип оборудования: 5-ти осевой фрезерный обрабатывающий центр для высокоскоростной обработки в количестве двух штук, а также центр для высокоскоростной и силовой обработки в количестве четырех штук. Начальная и максимальная цена контракта — 599,1 млн рублей», — сообщается в техзадании к госзакупке. В документе также уточняется, что оборудование предназначено для фрезерной обработки стержней со сплошной винтовой поверхностью и сложных деталей из труднообрабатываемых материалов. По условиям конкурса подрядчик обязан не только поставить технику, но также провести ее монтаж и пусконаладочные работы. Итоги аукциона должны подвести 30 ноября. ОАО «Протон-ПМ» входит в состав НПО «Энергомаш» госкорпорации «Роскосмос». На сегодня предприятие выступает основным поставщиком литейной продукции для авиадвигателей ПС-90А и ПД-14. Ранее URA.RU рассказывало, что завод объявил срочный набор сотрудников. Расширение штата позволит реализовать текущие производственные планы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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