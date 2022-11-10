В Перми оборонный завод потратит полмиллиарда на закупку оборудования

Подрядчик должен поставить оборудование и провести пусконаладочные работы Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пермское предприятие оборонно-промышленного комплекса «Протон-ПМ» объявило конкурс на поставку оборудования на сумму более полумиллиарда рублей. Речь о фрезерных обрабатывающих центрах, которые завод планирует закупить в количестве шести штук. Об этом сообщается в аукционной документации, опубликованной в сервисе «Сбербанк-АСТ».

«Тип оборудования: 5-ти осевой фрезерный обрабатывающий центр для высокоскоростной обработки в количестве двух штук, а также центр для высокоскоростной и силовой обработки в количестве четырех штук. Начальная и максимальная цена контракта — 599,1 млн рублей», — сообщается в техзадании к госзакупке.

В документе также уточняется, что оборудование предназначено для фрезерной обработки стержней со сплошной винтовой поверхностью и сложных деталей из труднообрабатываемых материалов. По условиям конкурса подрядчик обязан не только поставить технику, но также провести ее монтаж и пусконаладочные работы. Итоги аукциона должны подвести 30 ноября.

ОАО «Протон-ПМ» входит в состав НПО «Энергомаш» госкорпорации «Роскосмос». На сегодня предприятие выступает основным поставщиком литейной продукции для авиадвигателей ПС-90А и ПД-14. Ранее URA.RU рассказывало, что завод объявил срочный набор сотрудников. Расширение штата позволит реализовать текущие производственные планы.