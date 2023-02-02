Родители школьников пожаловались губернатору ХМАО на долгие онлайн-уроки

03 февраля 2023 в 13:05 Размер текста - 17 +

В ХМАО пожаловались на долгие онлайн-уроки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ХМАО родители школьников пожаловались губернатору Наталье Комаровой на долгие дистанционные занятия. Заявительница обратилась к Комаровой во время онлайн-трансляции в официальных соцсетях правительства с просьбой убрать менее приоритетные уроки, чтобы дети могли проводить за компьютером меньше времени. «По СанПиН дети за компьютером должны проводить не более двух часов. На деле ученики проводят во время дистанционных уроков более шести часов. Нельзя ли убрать технологию, музыку, физкультуру из программы онлайн-уроков», — уточнила жительница. Директор департамента образования и науки ХМАО Алексей Дренин отметил, что подробные методические рекомендации по дистанционному обучению были разработаны еще в 2021 году. «Мы больше года не получали таких обращений. СанПиН определяет уровни сложности дисциплин. Например, если в расписании пять уроков, два из них проводится с применением дистанционных технологий, и тогда домашнее задание не задается. Остальные уроки проводятся без применения дистанта, но с домашним заданием, которое может быть задано в том числе на цифровой образовательной платформе», — уточнил Дренин. Губернатор поручила проверить образовательные организации на предмет соблюдения правил дистанционного обучения. Депобр также должен будет проработать вопрос с заявительницей в индивидуальном порядке. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ХМАО родители школьников пожаловались губернатору Наталье Комаровой на долгие дистанционные занятия. Заявительница обратилась к Комаровой во время онлайн-трансляции в официальных соцсетях правительства с просьбой убрать менее приоритетные уроки, чтобы дети могли проводить за компьютером меньше времени. «По СанПиН дети за компьютером должны проводить не более двух часов. На деле ученики проводят во время дистанционных уроков более шести часов. Нельзя ли убрать технологию, музыку, физкультуру из программы онлайн-уроков», — уточнила жительница. Директор департамента образования и науки ХМАО Алексей Дренин отметил, что подробные методические рекомендации по дистанционному обучению были разработаны еще в 2021 году. «Мы больше года не получали таких обращений. СанПиН определяет уровни сложности дисциплин. Например, если в расписании пять уроков, два из них проводится с применением дистанционных технологий, и тогда домашнее задание не задается. Остальные уроки проводятся без применения дистанта, но с домашним заданием, которое может быть задано в том числе на цифровой образовательной платформе», — уточнил Дренин. Губернатор поручила проверить образовательные организации на предмет соблюдения правил дистанционного обучения. Депобр также должен будет проработать вопрос с заявительницей в индивидуальном порядке.