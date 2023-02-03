03 февраля 2023

В Свердловской области нашли древесину, кишащую личинками

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, Шадринск, пиломатериал, дерево, деревообработка, строительный материал, склад древесины, вагонка
Древесину должны были отправить в Узбекистан Фото:

В Североуральске сотрудники Управления Россельхознадзора по Свердловской области обнаружили вредителей леса и личинки усача рода Monochamus в пиломатериале. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте.

«При проведении фитосанитарного контроля в Североуральске в пиломатериале обнаружены личинки усача Monochamus и другие вредители леса», — говорится в сообщении. Древесину должны были отправить в Республику Узбекистан.

В региональном Россельхознадзоре добавили, что образцы пиломатериалов отправлены в лабораторию ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора». Это сделано для проведения исследований, чтобы определить соответствие состояния древесины фитосанитарным требованиям.

Ранее URA.RU писало, что свердловчане пытались отправить в Кыргызстан пиломатериалы с личинками. Однако сотрудники свердловского Россельхознадзора пресекли отправку древесины.

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В Североуральске сотрудники Управления Россельхознадзора по Свердловской области обнаружили вредителей леса и личинки усача рода Monochamus в пиломатериале. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте. «При проведении фитосанитарного контроля в Североуральске в пиломатериале обнаружены личинки усача Monochamus и другие вредители леса», — говорится в сообщении. Древесину должны были отправить в Республику Узбекистан. В региональном Россельхознадзоре добавили, что образцы пиломатериалов отправлены в лабораторию ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора». Это сделано для проведения исследований, чтобы определить соответствие состояния древесины фитосанитарным требованиям. Ранее URA.RU писало, что свердловчане пытались отправить в Кыргызстан пиломатериалы с личинками. Однако сотрудники свердловского Россельхознадзора пресекли отправку древесины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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