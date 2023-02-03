В Свердловской области нашли древесину, кишащую личинками

03 февраля 2023 в 22:49 Размер текста - 17 +

Древесину должны были отправить в Узбекистан Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Североуральске сотрудники Управления Россельхознадзора по Свердловской области обнаружили вредителей леса и личинки усача рода Monochamus в пиломатериале. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте. «При проведении фитосанитарного контроля в Североуральске в пиломатериале обнаружены личинки усача Monochamus и другие вредители леса», — говорится в сообщении. Древесину должны были отправить в Республику Узбекистан. В региональном Россельхознадзоре добавили, что образцы пиломатериалов отправлены в лабораторию ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора». Это сделано для проведения исследований, чтобы определить соответствие состояния древесины фитосанитарным требованиям. Ранее URA.RU писало, что свердловчане пытались отправить в Кыргызстан пиломатериалы с личинками. Однако сотрудники свердловского Россельхознадзора пресекли отправку древесины.

В Североуральске сотрудники Управления Россельхознадзора по Свердловской области обнаружили вредителей леса и личинки усача рода Monochamus в пиломатериале. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте. «При проведении фитосанитарного контроля в Североуральске в пиломатериале обнаружены личинки усача Monochamus и другие вредители леса», — говорится в сообщении. Древесину должны были отправить в Республику Узбекистан. В региональном Россельхознадзоре добавили, что образцы пиломатериалов отправлены в лабораторию ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора». Это сделано для проведения исследований, чтобы определить соответствие состояния древесины фитосанитарным требованиям. Ранее URA.RU писало, что свердловчане пытались отправить в Кыргызстан пиломатериалы с личинками. Однако сотрудники свердловского Россельхознадзора пресекли отправку древесины.