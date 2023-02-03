В Свердловской области нашли древесину, кишащую личинками

В Североуральске сотрудники Управления Россельхознадзора по Свердловской области обнаружили вредителей леса и личинки усача рода Monochamus в пиломатериале. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте.
«При проведении фитосанитарного контроля в Североуральске в пиломатериале обнаружены личинки усача Monochamus и другие вредители леса», — говорится в сообщении. Древесину должны были отправить в Республику Узбекистан.
В региональном Россельхознадзоре добавили, что образцы пиломатериалов отправлены в лабораторию ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора». Это сделано для проведения исследований, чтобы определить соответствие состояния древесины фитосанитарным требованиям.
Ранее URA.RU писало, что свердловчане пытались отправить в Кыргызстан пиломатериалы с личинками. Однако сотрудники свердловского Россельхознадзора пресекли отправку древесины.
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