16 января 2023

Свердловчане пытались отправить в Кыргызстан пиломатериалы с личинками. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Досмотр пиломатериалов на таможенном контроле. Екатеринбург, контроль качества, замер влаги, влажность древесины, пиломатериалы
Сотрудники Россельхознадзора обнаружили зараженные пиломатериалы

Личинки вредителей леса обнаружили сотрудники свердловского Россельхознадзора в хвойном пиломатериале в Талицком районе. Опасное дерево хотели отправить в Кыргызстан, сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте.

«При проведении государственного карантинного фитосанитарного контроля в пиломатериале хвойном обрезном (90 кубометров) обнаружены личинки вредителей леса. Образцы насекомых отобраны для проведения лабораторных исследований», — рассказали в ведомстве.

По итогам экспертизы станет понятно, соответствуют ли материалы фитосанитарным требованиям. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловскую область из Казахстана привезли крупную партию пакистанских мандаринов, зараженных карантинным вредителем.

В пиломатериале обнаружили крупные личинки насекомых
В пиломатериале обнаружили крупные личинки насекомых
Фото: Россельхознадзор по Свердловской области

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Личинки вредителей леса обнаружили сотрудники свердловского Россельхознадзора в хвойном пиломатериале в Талицком районе. Опасное дерево хотели отправить в Кыргызстан, сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте. «При проведении государственного карантинного фитосанитарного контроля в пиломатериале хвойном обрезном (90 кубометров) обнаружены личинки вредителей леса. Образцы насекомых отобраны для проведения лабораторных исследований», — рассказали в ведомстве. По итогам экспертизы станет понятно, соответствуют ли материалы фитосанитарным требованиям. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловскую область из Казахстана привезли крупную партию пакистанских мандаринов, зараженных карантинным вредителем.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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