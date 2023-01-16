Свердловчане пытались отправить в Кыргызстан пиломатериалы с личинками. Фото

Личинки вредителей леса обнаружили сотрудники свердловского Россельхознадзора в хвойном пиломатериале в Талицком районе. Опасное дерево хотели отправить в Кыргызстан, сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте.
«При проведении государственного карантинного фитосанитарного контроля в пиломатериале хвойном обрезном (90 кубометров) обнаружены личинки вредителей леса. Образцы насекомых отобраны для проведения лабораторных исследований», — рассказали в ведомстве.
По итогам экспертизы станет понятно, соответствуют ли материалы фитосанитарным требованиям. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловскую область из Казахстана привезли крупную партию пакистанских мандаринов, зараженных карантинным вредителем.
В пиломатериале обнаружили крупные личинки насекомых
Фото: Россельхознадзор по Свердловской области
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Личинки вредителей леса обнаружили сотрудники свердловского Россельхознадзора в хвойном пиломатериале в Талицком районе. Опасное дерево хотели отправить в Кыргызстан, сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте. «При проведении государственного карантинного фитосанитарного контроля в пиломатериале хвойном обрезном (90 кубометров) обнаружены личинки вредителей леса. Образцы насекомых отобраны для проведения лабораторных исследований», — рассказали в ведомстве. По итогам экспертизы станет понятно, соответствуют ли материалы фитосанитарным требованиям. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловскую область из Казахстана привезли крупную партию пакистанских мандаринов, зараженных карантинным вредителем.