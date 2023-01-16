Свердловчане пытались отправить в Кыргызстан пиломатериалы с личинками. Фото

17 января 2023 в 09:02 Размер текста - 17 +

Сотрудники Россельхознадзора обнаружили зараженные пиломатериалы Владимир Жабриков © URA.RU Личинки вредителей леса обнаружили сотрудники свердловского Россельхознадзора в хвойном пиломатериале в Талицком районе. Опасное дерево хотели отправить в Кыргызстан, сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте. «При проведении государственного карантинного фитосанитарного контроля в пиломатериале хвойном обрезном (90 кубометров) обнаружены личинки вредителей леса. Образцы насекомых отобраны для проведения лабораторных исследований», — рассказали в ведомстве. По итогам экспертизы станет понятно, соответствуют ли материалы фитосанитарным требованиям. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловскую область из Казахстана привезли крупную партию пакистанских мандаринов, зараженных карантинным вредителем. В пиломатериале обнаружили крупные личинки насекомых Фото: Россельхознадзор по Свердловской области

Личинки вредителей леса обнаружили сотрудники свердловского Россельхознадзора в хвойном пиломатериале в Талицком районе. Опасное дерево хотели отправить в Кыргызстан, сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте. «При проведении государственного карантинного фитосанитарного контроля в пиломатериале хвойном обрезном (90 кубометров) обнаружены личинки вредителей леса. Образцы насекомых отобраны для проведения лабораторных исследований», — рассказали в ведомстве. По итогам экспертизы станет понятно, соответствуют ли материалы фитосанитарным требованиям. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловскую область из Казахстана привезли крупную партию пакистанских мандаринов, зараженных карантинным вредителем.