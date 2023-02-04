04 февраля 2023
03 февраля 2023

В Златоусте стая собак растерзала кошку. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, собака, домашние животные, собака воет
Собаки не в первый раз нападают на людей и животных в Златоусте Фото:

В Златоусте Челябинской области стая бездомных собак растерзала кошку. Очевидцы сняли расправу на видео и разместили в соцсетях.

«Вчера в Златоусте одичавшая стая собак растерзали котейку. А если бы на его месте был ребенок?» — говорится в сообществе «ЧП / ДТП Златоуст» в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях десятки участников сообщества отметили, что нападения бездомных собак на животных и людей в Златоусте происходит не в первый раз. Многие задали вопрос, почему автор видео не попробовал отогнать стаю. Ему ответили, что подобный поступок может привести к печальным последствиям.

Ранее глава Коркинского муниципального округа Наталья Лощинина заявила, что для защиты людей от агрессии бродячих животных необходимо пересмотреть закон «Об ответственном обращении с животными», который приводит к трагедиям и мучениям животных. Об этом она сказала в ответ на претензии Следственного комитета России о бездействии властей.

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В Златоусте Челябинской области стая бездомных собак растерзала кошку. Очевидцы сняли расправу на видео и разместили в соцсетях. «Вчера в Златоусте одичавшая стая собак растерзали котейку. А если бы на его месте был ребенок?» — говорится в сообществе «ЧП / ДТП Златоуст» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях десятки участников сообщества отметили, что нападения бездомных собак на животных и людей в Златоусте происходит не в первый раз. Многие задали вопрос, почему автор видео не попробовал отогнать стаю. Ему ответили, что подобный поступок может привести к печальным последствиям. Ранее глава Коркинского муниципального округа Наталья Лощинина заявила, что для защиты людей от агрессии бродячих животных необходимо пересмотреть закон «Об ответственном обращении с животными», который приводит к трагедиям и мучениям животных. Об этом она сказала в ответ на претензии Следственного комитета России о бездействии властей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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