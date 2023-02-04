В Златоусте Челябинской области стая бездомных собак растерзала кошку. Очевидцы сняли расправу на видео и разместили в соцсетях.
«Вчера в Златоусте одичавшая стая собак растерзали котейку. А если бы на его месте был ребенок?» — говорится в сообществе «ЧП / ДТП Златоуст» в соцсети «ВКонтакте».
В комментариях десятки участников сообщества отметили, что нападения бездомных собак на животных и людей в Златоусте происходит не в первый раз. Многие задали вопрос, почему автор видео не попробовал отогнать стаю. Ему ответили, что подобный поступок может привести к печальным последствиям.
Ранее глава Коркинского муниципального округа Наталья Лощинина заявила, что для защиты людей от агрессии бродячих животных необходимо пересмотреть закон «Об ответственном обращении с животными», который приводит к трагедиям и мучениям животных. Об этом она сказала в ответ на претензии Следственного комитета России о бездействии властей.
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